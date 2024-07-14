Младенец и четыре взрослых пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В воскресенье утром Белгородская область подверглась обстрелу. Около 8:00 по всей территории области была объявлена ракетная опасность. Вскоре после этого поступила первая информация о «прилётах» в Шебекино.
В 8:40 появились кадры, на которых были видны последствия обстрела в двух домах в районе Маслозавода. Позже стало известно, что в результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадали фасады и кровли зданий, а также были выбиты окна. Кроме того, повреждения получили семь частных домовладений: пострадали кровли, фасады, остекление, хозяйственные постройки и ограждения. Осколки также повредили восемь автомобилей. Пострадала линия газоснабжения.
Повреждены 17 частных домов, один из них разрушен, еще у одного разрушена стена. В двухквартирном доме повреждена крыша. В трех многоквартирных домах пострадало остекление, также выбиты окна в здании промышленного предприятия.
При повторном обстреле города Шебекино в трёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Осколками посекло автомобиль. Также загорелась сухая трава на площади 20 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью ликвидировано пожарными расчётами.
В результате третьей атаки на Шебекинский горокруг был ранен мирный житель. Водитель грузовика получил осколочные ранения мягких тканей ноги и поверхностное осколочное ранение правого предплечья из-за атаки дрона-камикадзе на грузовик.
В селе Зиборовка выбило окна в частном доме, в селе Муром — БПЛА сдетонировал над территорией частного дома. Возникло возгорание, на данный момент оно уже потушено.
В воскресенье утром под обстрел попало не только Шебекино, но и Белгородский район. В поселке Октябрьский Вооруженные силы Украины атаковали частный дом. Четыре человека пострадали, в том числе девятимесячный мальчик. Ребёнок получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и баротравмы.
Несколько беспилотников также атаковали Грайворонский городской округ. В селе Безымено повреждены восемь квартир в одном МКД, сгорел частный дом, ещё в одном доме пробило крышу и возникло возгорание — оно уже ликвидировано. В селе Новостроевка-Первая пожарные потушили очаги возгорания в частном доме, гараже и сарае.