Младенец и четыре взрослых пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки

В 8:40 появились кадры, на которых были видны последствия обстрела в двух домах в районе Маслозавода. Позже стало известно, что в результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадали фасады и кровли зданий, а также были выбиты окна. Кроме того, повреждения получили семь частных домовладений: пострадали кровли, фасады, остекление, хозяйственные постройки и ограждения. Осколки также повредили восемь автомобилей. Пострадала линия газоснабжения.