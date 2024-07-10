В Кремле говорят о Белгороде, а сами жители региона уже не очень хотят в Крым

Кроме того, пострадали ещё девять человек. Информацию о семи из них сообщили в течение часа после атаки. В числе раненых — шесть мужчин и женщина. Троих пострадавших отправили в городскую больницу № 2 Белгорода, ещё одного — в областную. Остальные же поступили в Шебекинскую ЦРБ.