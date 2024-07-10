В Кремле говорят о Белгороде, а сами жители региона уже не очень хотят в Крым

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В среду, 10 июля, Вооружённые силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки погиб один мирный житель. Мужчина скончался до того, как приехала скорая помощь.
Кроме того, пострадали ещё девять человек. Информацию о семи из них сообщили в течение часа после атаки. В числе раненых — шесть мужчин и женщина. Троих пострадавших отправили в городскую больницу № 2 Белгорода, ещё одного — в областную. Остальные же поступили в Шебекинскую ЦРБ.
Позже за помощью медиков обратились мужчина и его 12-летний сын. У мужчины и мальчика были осколочные ранения поясничного отдела. Мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребёнка собирались отправить в детскую областную клиническую больницу.
Кроме того, ещё три человека ранены при атаке дронов-камикадзе на Грайворон. Пострадали мужчина и две женщины. У мужчины — баротравма и осколочные ранения шеи. У одной женщины — контузия и баротравма, у второй — осколочное касательное ранение плеча.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с участившимися обстрелами Белгорода.
По его словам, именно ради обеспечения безопасности города сейчас ведутся военные действия на харьковском направлении. Песков подчеркнул, что выполнение поставленных задач займёт время, поэтому процесс не будет быстрым.
За дополнительной информацией пресс-секретарь порекомендовал обращаться в Министерство обороны РФ.
В Белгородской области спрос на туры в Крым уменьшился на 40% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин стало то, что 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по курортным районам Севастополя, в результате чего погибли двое взрослых и трое детей, а более ста человек получили ранения.
Жители Белгородской области, которые отказались от туров в Крым, в основном переключились на другие направления — Сочи, Геленджик, Анапу — или перенесли свои поездки на сентябрь.