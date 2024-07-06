Укрытия для белгородских детей в Крыму и новые обстрелы: итоги субботы

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Бетонные укрытия, плёнку на окна и аптечки привезли в детский летний лагерь «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, данная мера — для перестраховки.
«Они [укрытия и аптечки] стали повседневностью в нашей жизни. Мы уверены, что они не пригодятся, но они должны быть вместе с нашими детьми. Ситуация непростая. И лучше мы лишний раз перестрахуемся, чем потом будем жалеть об этом», — прокомментировал решение глава региона.
Укрытия при этом украсили белгородские художники: они нарисовали корочанские сады и морские пейзажи.
В редакцию Бел.Ру обратилась жительница Белгородской области Татьяна. Женщина прислала видео: по её словам, на нём — разрушенный после атаки ВСУ дом в Щетиновке. Подписчица сообщила, что здание пострадало «вчера во время обеда».
«Это был дом моей родной тётки. Семья пенсионеров осталась на улице. На момент атаки хозяев дома не было — приехали к пепелищу».
Женщина добавила, что акта случившегося до сих пор нет. По словам Татьяны, глава поселения в отпуске, а МЧС не стали ехать «по понятным причинам»
Шебекинский горокруг в очередной раз попал под огонь ВСУ. Пострадавших нет, но есть разрушения.
На участке дороги Шебекино — Короча взорвался дрон-камикадзе. В результате у одного автомобиля повреждены фары и багажник. В самом Шебекино осколки посекли ворота частного домовладения.
В селе Вознесеновка дроны-камикадзе атаковали два частных дома — один из них загорелся, у другого задымилась кровля.
Сегодня ВСУ атаковали три населённых пункта Краснояружского района. Пострадавших тоже нет. Так, после обстрела села Демидовка на территории трёх частных домовладений обнаружили выбитые окна, разбитые стены, посеченные кровли и фасады жилых домов, а также частично разрушенные надворные постройки и заборы.
В посёлке Прилесье сдетонировал FPV-дрон на парковке коммерческого объекта. В результате один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения.
Ещё один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посекло крышу нежилого дома и забор.