«Необходимо время»: в Кремле сделали заявление о безопасности Белгорода

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, прокомментировал ситуацию с участившимися обстрелами Белгорода.
По словам Пескова, всё, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода. Он отметил, что реализация этой задачи требует времени, поэтому процесс не может быть быстрым.
Пресс-секретарь также добавил, что за подробной информацией следует обращаться в Министерство обороны.
Напомним, недавно столица Белгородской области снова попала под массированный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погиб мирный житель, пострадали ещё двое. Разрушения выявили в квартирах МКД, частных домах, торговых объектах и административных зданиях.