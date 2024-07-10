bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Пресс-секретарь президента Песков высказался о Белгороде

«Необходимо время»: в Кремле сделали заявление о безопасности Белгорода

10 июля 2024, 09:49
Фото: Антон / 1MI

Пресс-секретарь президента Песков высказался о Белгороде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасности Белгорода, который недавно в очередной раз попал под удар ВСУ. Подробности сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, прокомментировал ситуацию с участившимися обстрелами Белгорода.

По словам Пескова, всё, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода. Он отметил, что реализация этой задачи требует времени, поэтому процесс не может быть быстрым.

Пресс-секретарь также добавил, что за подробной информацией следует обращаться в Министерство обороны.

Напомним, недавно столица Белгородской области снова попала под массированный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погиб мирный житель, пострадали ещё двое. Разрушения выявили в квартирах МКД, частных домах, торговых объектах и административных зданиях.

Гладков уточнил последствия двух обстрелов Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
«Тяжёлые сутки»: за день в Белгородской области погибли четверо, 20 человек раненыНа месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеряПри атаке ВСУ на Белгород пострадал завод «Энергомаш»
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородский район#Безопасность#Новости Белгорода#Министерство обороны#Кремль#Белгород#Обстрел#Дмитрий Песков#СВО#Обстрелы#Харьковское направление
Подпишитесь
Гладков подтвердил информацию о погибшем в Шебекино. Что ещё известно о последствиях?
Сегодня, 10:18
Приехал — а там тоже бахи: отказываются ли белгородцы от поездок в Крым?
Сегодня, 12:49
Готовы ли белгородцев разместить в Подмосковье?
Сегодня, 12:40
Хотели как лучше, а получилось как всегда: что случилось с ремонтом на Ватутина
Сегодня, 08:23
БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях
Вчера, 13:48