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Updated Сегодня, 10:15

Последствия обстрела Белгорода

Гладков уточнил последствия двух обстрелов Белгорода

9 июля 2024, 10:12
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода
Погиб мирный житель, двое ранены. Разрушения есть в более чем 80 квартирах, повреждено 80 машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего Белгород 8 июля пережил две воздушные атаки.

Белгород накануне попал под два обстрела. Разрушения в итоге выявили в 81 квартире 11 многоквартирных домов, а также в четырёх частных домах. Задело три торговых объекта и два административных здания. Повреждено 80 машин.

В результате ночного обстрела погиб мирный житель. Ещё двое ранены. Один мужчина остаётся в больнице, у него осколочное ранение ноги. У второго пострадавшего ранено плечо, ему медики помогли на месте происшествия.

Напомним, что всего 8 июля Белгороде пережил две воздушные атаки. В регионе же тем временем насчитали около 30 обстрелов и налёт более 60 беспилотников. Под ударом, помимо Белгорода, были Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга.

Погибли за день в регионе четверо мирных жителей. Ранены 20 человек, 17 из них остаются в больницах.

Утром 9 июля стало известно о ещё шестерых пострадавших. Все они ранены в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг.

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