Гладков уточнил последствия двух обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Белгород накануне попал под два обстрела. Разрушения в итоге выявили в 81 квартире 11 многоквартирных домов, а также в четырёх частных домах. Задело три торговых объекта и два административных здания. Повреждено 80 машин.
В результате ночного обстрела погиб мирный житель. Ещё двое ранены. Один мужчина остаётся в больнице, у него осколочное ранение ноги. У второго пострадавшего ранено плечо, ему медики помогли на месте происшествия.
Напомним, что всего 8 июля Белгороде пережил две воздушные атаки. В регионе же тем временем насчитали около 30 обстрелов и налёт более 60 беспилотников. Под ударом, помимо Белгорода, были Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга.
Погибли за день в регионе четверо мирных жителей. Ранены 20 человек, 17 из них остаются в больницах.
Утром 9 июля стало известно о ещё шестерых пострадавших. Все они ранены в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг.