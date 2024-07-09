Гладков уточнил последствия двух обстрелов Белгорода

Напомним, что всего 8 июля Белгороде пережил две воздушные атаки. В регионе же тем временем насчитали около 30 обстрелов и налёт более 60 беспилотников. Под ударом, помимо Белгорода, были Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга.