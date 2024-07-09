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Updated Сегодня, 07:18

Число пострадавших при утреннем обстреле Белгородской области выросло до шести

Число пострадавших при утреннем обстреле Белгородской области выросло до шести

9 июля 2024, 07:16
Фото: 1MI
Ранены ещё четверо мирных жителей. Две женщины и мужчина пострадали в Новой Таволжанке после атаки на торговый объект. Ещё один мужчина ранен после удара БПЛА в Вознесеновке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В Шебекинском горокруге выросло число пострадавших после утренней атаки ВСУ. Ранены ещё четверо мирных жителей.

В Новой Таволжанке пострадали три человека. У одной женщины — контузия и сотрясение мозга. У второй пострадавшей — тяжёлая минно-взрывная травма, осколочные ранения рук и ног, туловища, а также перелом костей ноги. У мужчины — осколочное ранение руки.

Все они пострадали после обстрела торгового объекта в селе. Их будут лечить врачи в Белгороде.

В Вознесеновке пострадал ещё один мужчина. После атак БПЛА он получил множественные осколочные ранения руки. Его также везут в больницу в Белгороде. Кроме того, после атаки загорелась кровля в ещё одном частном доме.

Напомним, что ранее в Шебекинском горокруге пострадали ещё двое мирных жителей. Оба мужчины ранены в Ржевке.

Неспокойное утро: в Белгородской области растёт число пострадавших от атак ВСУ
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