Число пострадавших при утреннем обстреле Белгородской области выросло до шести

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Шебекинском горокруге выросло число пострадавших после утренней атаки ВСУ. Ранены ещё четверо мирных жителей.
В Новой Таволжанке пострадали три человека. У одной женщины — контузия и сотрясение мозга. У второй пострадавшей — тяжёлая минно-взрывная травма, осколочные ранения рук и ног, туловища, а также перелом костей ноги. У мужчины — осколочное ранение руки.
Все они пострадали после обстрела торгового объекта в селе. Их будут лечить врачи в Белгороде.
В Вознесеновке пострадал ещё один мужчина. После атак БПЛА он получил множественные осколочные ранения руки. Его также везут в больницу в Белгороде. Кроме того, после атаки загорелась кровля в ещё одном частном доме.
Напомним, что ранее в Шебекинском горокруге пострадали ещё двое мирных жителей. Оба мужчины ранены в Ржевке.