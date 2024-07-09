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Posted Вчера, 22:15

Published Вчера, 22:15

Modified Вчера, 22:25

Updated Вчера, 22:25

Последствия атаки ВСУ

Один мирный житель погиб, ещё двое ранены: последствия ночной атаки ВСУ на Белгород

8 июля 2024, 22:15
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Белгород погиб один человек, двое ранены

ПВО уничтожила несколько воздушных целей, однако в результате атаки на Белгород один мирный житель погиб, а ещё двое получили ранения. Также частично разрушены окна более 12 жилых помещений, повреждены автомобили и здания. Все службы оперативно работают для оказания помощи. Последствия уточняются.

Согласно официальной информации, ПВО уничтожила несколько воздушных целей на подлёте к городу. Однако в ходе атаки ВСУ от полученных ранений скончался один мирный житель Белгорода.

На данный момент также сообщается о двух пострадавших. Один из них — мужчина с ранами от миномётного взрыва и осколками в руке. Он доставлен в городскую больницу №2. Другой пострадавший получил помощь на месте происшествия и будет проходить лечение на дому.

По предварительной информации, в Белгороде разбиты окна в трёх частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов, также два автомобиля повреждены осколками. Кроме того, пострадали три хозяйственных объекта и два соцобъекта.

В Белгородском районе повреждена крыша одного частного дома, а легковой автомобиль получил повреждения от осколков.

Все службы оперативно работают на местах происшествий для оказания помощи. Информация продолжает уточняться.

Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Ракетную опасность объявили в ночь с 8 на 9 июля, в 23:31. После взрывов белгородцы сообщили о масштабном задымлении в центре Белгорода и разрушениях после прилёта. Позже СМИ опубликовали кадры скопления машин служб спасения в одной из частей города. Как оказалось, по словам канала Readovka, тело молодого человека обнаружили недалеко от остановки общественного транспорта «Энергомаш», которая попала под огонь.

Появилась информация о первом погибшем после прилёта в центре Белгорода
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