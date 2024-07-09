Один мирный житель погиб, ещё двое ранены: последствия ночной атаки ВСУ на Белгород

Ракетную опасность объявили в ночь с 8 на 9 июля, в 23:31. После взрывов белгородцы сообщили о масштабном задымлении в центре Белгорода и разрушениях после прилёта. Позже СМИ опубликовали кадры скопления машин служб спасения в одной из частей города. Как оказалось, по словам канала Readovka, тело молодого человека обнаружили недалеко от остановки общественного транспорта «Энергомаш», которая попала под огонь.