Один мирный житель погиб, ещё двое ранены: последствия ночной атаки ВСУ на Белгород

Posted Вчера, 22:15
Published Вчера, 22:15
Modified Вчера, 22:25
Updated Вчера, 22:25
Согласно официальной информации, ПВО уничтожила несколько воздушных целей на подлёте к городу. Однако в ходе атаки ВСУ от полученных ранений скончался один мирный житель Белгорода.
На данный момент также сообщается о двух пострадавших. Один из них — мужчина с ранами от миномётного взрыва и осколками в руке. Он доставлен в городскую больницу №2. Другой пострадавший получил помощь на месте происшествия и будет проходить лечение на дому.
По предварительной информации, в Белгороде разбиты окна в трёх частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов, также два автомобиля повреждены осколками. Кроме того, пострадали три хозяйственных объекта и два соцобъекта.
В Белгородском районе повреждена крыша одного частного дома, а легковой автомобиль получил повреждения от осколков.
Все службы оперативно работают на местах происшествий для оказания помощи. Информация продолжает уточняться.
Ракетную опасность объявили в ночь с 8 на 9 июля, в 23:31. После взрывов белгородцы сообщили о масштабном задымлении в центре Белгорода и разрушениях после прилёта. Позже СМИ опубликовали кадры скопления машин служб спасения в одной из частей города. Как оказалось, по словам канала Readovka, тело молодого человека обнаружили недалеко от остановки общественного транспорта «Энергомаш», которая попала под огонь.