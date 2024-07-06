Охранник предприятия ранен после ночного обстрела Шебекино

Кроме того, в городе после обстрела зафиксировали повреждения. В 11 частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Серьёзные повреждения получил один из домов — в результате прямого попадания. В одном соцобъекте и на одном предприятии повреждены остекление и фасад.