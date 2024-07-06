Охранник предприятия ранен после ночного обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Охранник получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. Врачи осмотрели мужчину и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, в городе после обстрела зафиксировали повреждения. В 11 частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Серьёзные повреждения получил один из домов — в результате прямого попадания. В одном соцобъекте и на одном предприятии повреждены остекление и фасад.
Также осколками посекло четыре автомобиля, есть повреждения на линии электропередачи.
Перед этим ВСУ почти час обстреливали Шебекино. Пострадавшего мужчину с ушибом ладони и царапинами на лице бригада скорой помощи доставила в областную больницу.