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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Шебекино, архивное фото

Охранник предприятия ранен после ночного обстрела Шебекино

6 июля 2024, 06:38
Фото: bel.ru
Шебекино, архивное фото
Ночью ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. Пострадал охранник одного из предприятий, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Охранник получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. Врачи осмотрели мужчину и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, в городе после обстрела зафиксировали повреждения. В 11 частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Серьёзные повреждения получил один из домов — в результате прямого попадания. В одном соцобъекте и на одном предприятии повреждены остекление и фасад.

Также осколками посекло четыре автомобиля, есть повреждения на линии электропередачи.

Перед этим ВСУ почти час обстреливали Шебекино. Пострадавшего мужчину с ушибом ладони и царапинами на лице бригада скорой помощи доставила в областную больницу.

ВСУ почти час обстреливали Шебекино, есть один пострадавший
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