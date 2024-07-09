Неспокойное утро: в Белгородской области растёт число пострадавших от атак ВСУ

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Утром 9 июля в Шебекинском горокруге от атак ВСУ пострадали двое мирных жителей. Обоих мужчин ранило в Ржевке. Там ВСУ ударили по двум авто: на одну машину сбросили боеприпас с беспилотника, вторую атаковали дроном-камикадзе.
У одного пострадавшего — осколочное ранение плеча. Его везут в больницу в Белгороде. Второй мужчина получил осколочное ранение плеча и груди. Пострадавшего осмотрят медики областной больницы.
Также ВСУ атаковали дронами Шебекино и Новую Таволжанку. В обоих населённых пунктах повреждено по два соцобъекта.
В Вознесеновке после атаки беспилотника загорелась кровля частного дома.
Напомним, что только за вчерашний день в Белгородской области от обстрелов и ударов дронов погибли четверо мирных жителей. Пострадали 20 человек, девять из них — в Шебекинском горокруге.