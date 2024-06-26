В Белгороде гремят взрывы, а аренда квартир в это время дешевеет

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ранним утром, когда многие белгородцы собирались на работу или уже были в пути, в столице региона прогремело несколько взрывов. После грохота в небе дым заметили в Белгородском районе. Там же очевидцы обнаружили обломки сбитых предметов.
Неспокойно вновь было и в приграничье. ВСУ ударили беспилотником по парковке возле Грайворонской ЦРБ. Пострадала супружеская пара. У мужа минно-взрывная травма и осколочные ранения, у жены — закрытая черепно-мозговая травма. Обоих доставили в больницу в Белгороде.
Кроме того, ВСУ ударили дронами-камикадзе по двум авто в Шебекинском и Грайворонском горокругах. Первое полностью сгорело, второе повреждено.
В Белгороде за полгода заметно подешевела аренда одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. Причём по снижению цены на съём однушек и трёшек город вообще оказался в лидерах по стране. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».
В то же время риелторы иногда не располагают к продуктивному сотрудничеству. Так, в Сети появилось несколько жалоб от горожан, пожелавших снять квартиры. Все они попали на одно из агентств, представители которого не хотели выезжать на показ квартир, а иногда и вовсе хамили, утверждают белгородцы.
Ну, а если вдруг появится желание не арендовать, а купить собственное жильё, то знайте, что среднестатистической семье из двоих взрослых и ребёнка копить придётся как минимум четыре года. Собрать нужно около 5,2 млн рублей, чтобы купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Интересно, что Белгородская область показала в рейтинге лучший результат среди соседей по Центральному Черноземью — в остальных регионах копить придётся ещё дольше.
На «Авито» всё чаще замечают объявления о продаже битых авто. Однако пострадал такой транспорт не от аварий, а от последствий атак ВСУ.
Так, Реugеоt сильно повредило при обстреле: осколок влетел в том числе в коробку передач. Теперь машину продают за 230 тыс. рублей.
ВАЗ-2106 в Шебекино пострадал, когда стоял в гараже. Начался обстрел, и на машину упало всё, что было рядом. Теперь её хотят отдать за 100 тыс. рублей.
Самым дорогим лотом оказался Audi — за авто просят более 2 млн рублей. Машина в хорошем состоянии: ранее в ней заменили лобовое стекло, на старое упал осколок после работы ПВО. При этом автор объявления отмечает, что подал заявление на выплату, но расчёт до сих пор «висит».