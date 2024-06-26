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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Белгороде гремят взрывы, а аренда квартир в это время дешевеет

В Белгороде гремят взрывы, а аренда квартир в это время дешевеет

26 июня 2024, 15:30
Фото: bel.ru
Утро в Белгороде вновь началось громко, последствия атак ВСУ есть и в других районах. Тем временем в городе дешевеет аренда жилья, но риелторы, как сообщают белгородцы, не всегда располагают к съёму квартир.

Утренние взрывы и пострадавшие возле больницы

Ранним утром, когда многие белгородцы собирались на работу или уже были в пути, в столице региона прогремело несколько взрывов. После грохота в небе дым заметили в Белгородском районе. Там же очевидцы обнаружили обломки сбитых предметов.

Неспокойно вновь было и в приграничье. ВСУ ударили беспилотником по парковке возле Грайворонской ЦРБ. Пострадала супружеская пара. У мужа минно-взрывная травма и осколочные ранения, у жены — закрытая черепно-мозговая травма. Обоих доставили в больницу в Белгороде.

Кроме того, ВСУ ударили дронами-камикадзе по двум авто в Шебекинском и Грайворонском горокругах. Первое полностью сгорело, второе повреждено.

На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие
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В Белгороде дешевеет аренда, но риелторы иногда не располагают к общению

В Белгороде за полгода заметно подешевела аренда одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. Причём по снижению цены на съём однушек и трёшек город вообще оказался в лидерах по стране. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».

В то же время риелторы иногда не располагают к продуктивному сотрудничеству. Так, в Сети появилось несколько жалоб от горожан, пожелавших снять квартиры. Все они попали на одно из агентств, представители которого не хотели выезжать на показ квартир, а иногда и вовсе хамили, утверждают белгородцы.

Ну, а если вдруг появится желание не арендовать, а купить собственное жильё, то знайте, что среднестатистической семье из двоих взрослых и ребёнка копить придётся как минимум четыре года. Собрать нужно около 5,2 млн рублей, чтобы купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Интересно, что Белгородская область показала в рейтинге лучший результат среди соседей по Центральному Черноземью — в остальных регионах копить придётся ещё дольше.

Белгородцам понадобится как минимум четыре года, чтобы накопить на двушку
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Белгородцы продают пострадавшие от обстрелов авто

На «Авито» всё чаще замечают объявления о продаже битых авто. Однако пострадал такой транспорт не от аварий, а от последствий атак ВСУ.

Так, Реugеоt сильно повредило при обстреле: осколок влетел в том числе в коробку передач. Теперь машину продают за 230 тыс. рублей.

ВАЗ-2106 в Шебекино пострадал, когда стоял в гараже. Начался обстрел, и на машину упало всё, что было рядом. Теперь её хотят отдать за 100 тыс. рублей.

Самым дорогим лотом оказался Audi — за авто просят более 2 млн рублей. Машина в хорошем состоянии: ранее в ней заменили лобовое стекло, на старое упал осколок после работы ПВО. При этом автор объявления отмечает, что подал заявление на выплату, но расчёт до сих пор «висит».

Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами
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