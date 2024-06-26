В Белгороде гремят взрывы, а аренда квартир в это время дешевеет

Ну, а если вдруг появится желание не арендовать, а купить собственное жильё, то знайте, что среднестатистической семье из двоих взрослых и ребёнка копить придётся как минимум четыре года. Собрать нужно около 5,2 млн рублей, чтобы купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Интересно, что Белгородская область показала в рейтинге лучший результат среди соседей по Центральному Черноземью — в остальных регионах копить придётся ещё дольше.