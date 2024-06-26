bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Белгородская область заняла 17-е место в рейтинге регионов по доступности жилья

Белгородцам понадобится как минимум четыре года, чтобы накопить на двушку

26 июня 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область заняла 17-е место в рейтинге регионов по доступности жилья

В последнее время доступность двухкомнатных квартир на вторичном рынке выросла. Эксперты считают, что причина в повышении заработных плат и процентных ставок по депозитам. РИА «Новости» решило выяснить, где в России жильё доступнее всего.
Сюжет
Рейтинг

Количество лет, необходимых семье из двоих взрослых и ребёнка, чтобы накопить на собственную двухкомнатную квартиру общей площадью 60 квадратных метров на вторичке, отличается от региона к региону. Где-то нужно потратить всего 2,6 года, а где-то — все 12 лет.

Белгородская область расположилась в рейтинге по доступности жилья на 17-м месте: по подсчётам аналитиков, белгородцам нужно как минимум 4,2 года, чтобы приобрести квартиру за 5,2 млн рублей. Считается, что в регионе значительно выросла заработная плата, поскольку в прошлом году эта цифра достигала 5,9 года.

Жителям других регионов Центрально-Чернозёмного района придётся копить дольше. В Липецкой области собирать придётся 4,5 года на квартиру стоимостью 5,2 млн рублей, в Курской области — 4,6 года на квартиру стоимостью 5,1 млн рублей, в Воронежской области — 4,8 года на квартиру стоимостью 5,8 млн рублей, в Тамбовской области — 5,9 года на квартиру стоимостью 5,3 млн рублей.

В целом по стране меньше всего на квартиру придётся копить жителям Ненецкого автономного округа — они 6,8 млн рублей накопят за 2,6 года. По данным на прошлый год, им понадобилось бы как минимум 2,5 года.

При этом Москва опередила Белгородскую область в рейтинге: там жители смогут накопить 18,2 млн рублей всего за 4,1 года. Санкт-Петербург же, наоборот, идёт после приграничного региона: в Северной столице для того, чтобы отложить 11,7 млн рублей, понадобится 4,5 года.

Дольше всего с покупкой квартиры придётся ждать жителям Севастополя — 12,4 года. Там двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стоят около 10,4 млн рублей.

В Белгороде выросла стоимость «квадрата» для постановки на учёт нуждающихся в жилье
Узнать подробнее
Читайте также:
К чему приведёт отмена льготной ипотеки и стоит ли продавать собственное жильё?Продуктовые наборы и жильё смогут получить пострадавшие при обрушении МКД в ШебекиноВы удивитесь: топ-5 регионов России, где квартиры подорожали сильнее всего
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Квартира#Рейтинг#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
В Белгородском районе после утренней тревоги находят обломки сбитых боеприпасов
Сегодня, 07:28
«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора
Сегодня, 06:52
«Пошёл отмечать день рождения и погиб»: белгородцы — о том, как их сына убил дрон
Сегодня, 06:41
Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем
Сегодня, 07:15
ВСУ атаковали дронами два авто белгородцев — одна машина полностью сгорела
Сегодня, 07:49