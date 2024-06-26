Белгородцам понадобится как минимум четыре года, чтобы накопить на двушку

Белгородская область расположилась в рейтинге по доступности жилья на 17-м месте: по подсчётам аналитиков, белгородцам нужно как минимум 4,2 года, чтобы приобрести квартиру за 5,2 млн рублей. Считается, что в регионе значительно выросла заработная плата, поскольку в прошлом году эта цифра достигала 5,9 года.