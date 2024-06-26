Белгородцам понадобится как минимум четыре года, чтобы накопить на двушку

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Количество лет, необходимых семье из двоих взрослых и ребёнка, чтобы накопить на собственную двухкомнатную квартиру общей площадью 60 квадратных метров на вторичке, отличается от региона к региону. Где-то нужно потратить всего 2,6 года, а где-то — все 12 лет.
Белгородская область расположилась в рейтинге по доступности жилья на 17-м месте: по подсчётам аналитиков, белгородцам нужно как минимум 4,2 года, чтобы приобрести квартиру за 5,2 млн рублей. Считается, что в регионе значительно выросла заработная плата, поскольку в прошлом году эта цифра достигала 5,9 года.
Жителям других регионов Центрально-Чернозёмного района придётся копить дольше. В Липецкой области собирать придётся 4,5 года на квартиру стоимостью 5,2 млн рублей, в Курской области — 4,6 года на квартиру стоимостью 5,1 млн рублей, в Воронежской области — 4,8 года на квартиру стоимостью 5,8 млн рублей, в Тамбовской области — 5,9 года на квартиру стоимостью 5,3 млн рублей.
В целом по стране меньше всего на квартиру придётся копить жителям Ненецкого автономного округа — они 6,8 млн рублей накопят за 2,6 года. По данным на прошлый год, им понадобилось бы как минимум 2,5 года.
При этом Москва опередила Белгородскую область в рейтинге: там жители смогут накопить 18,2 млн рублей всего за 4,1 года. Санкт-Петербург же, наоборот, идёт после приграничного региона: в Северной столице для того, чтобы отложить 11,7 млн рублей, понадобится 4,5 года.
Дольше всего с покупкой квартиры придётся ждать жителям Севастополя — 12,4 года. Там двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стоят около 10,4 млн рублей.