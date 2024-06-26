Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Белгородцы продают автомобили, которые пострадали из-за обстрелов. На сервисе объявлений журналисты Бел.Ру нашли как минимум семь объявлений с повреждёнными во время атак ВСУ либо восстановленными после обстрелов машинами.
Житель Шебекино держал машину в гараже. Когда начались сильные обстрелы города, с полок попадало на автомобиль всё, что на них было.
По данным в объявлении, вмятины и сколы есть на крыше, передних крыльях, дверях.
«На авто имеются вмятины, они появились, когда машина стояла в Шебекино в гараже, и когда начались обстрелы и бахи, всё, что стояло на полках, упало и на машину, и от этого теперь вмятины на крыше, передних крыльях», — пишет продавец.
Продают автомобиль за 100 тысяч рублей.
Белгородец продаёт автомобиль с обклеенными плёнкой дверьми и с треснутым лобовым стеклом из-за падения осколка.
Такое авто продают за 320 тысяч рублей.
Автор объявления написал, что машина не на ходу. У неё нет стекла со стороны пассажира, вмятины, пробиты крылья и бампер. В коробку передач, в гидроблок влетел осколок.
«Продам автомобиль Реugеоt 307, пострадал при обстрелe. Нет левогo заднего стекла пассажира, под замену лобовое стекло, вмятина на левой пассажирской двери, пробитиe в крылe, пробит передний бампеp, есть пробитиe в коробкe передач (осколок в гидроблокe). Авто не на ходу!» — указано в объявлении.
Такую машину продают за 230 тысяч рублей.
Автомобиль пострадал при обстреле Шебекино. Повреждена вся правая часть, пишет владелец машины. Есть возможность восстановления.
Машину готовы продать за 230 тысяч рублей.
Белгородец продает Audi в хорошем состоянии, с поменянным лобовым стеклом. Во время работы ПВО на стекло упал осколок. Мужчина подал заявление на выплаты за повреждение, но ещё их не получил.
«Расчёт выплаты висит в связи с повреждением лобового стекла осколком во время работы ПВО», — отмечает владелец.
Продают машину за 2,25 млн рублей.