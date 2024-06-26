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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 14:46

Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами

Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами

26 июня 2024, 12:56
Фото: 1MI
От 100 тысяч до 2 млн рублей: белгородцы продают автомобили, которые были повреждены во время обстрелов. Журналисты Бел.Ру собрали несколько таких объявлений — подробнее в материале.

Белгородцы продают автомобили, которые пострадали из-за обстрелов. На сервисе объявлений журналисты Бел.Ру нашли как минимум семь объявлений с повреждёнными во время атак ВСУ либо восстановленными после обстрелов машинами.

ВАЗ 2106 из шебекинского гаража со сколами и вмятинами

Житель Шебекино держал машину в гараже. Когда начались сильные обстрелы города, с полок попадало на автомобиль всё, что на них было.

По данным в объявлении, вмятины и сколы есть на крыше, передних крыльях, дверях.

«На авто имеются вмятины, они появились, когда машина стояла в Шебекино в гараже, и когда начались обстрелы и бахи, всё, что стояло на полках, упало и на машину, и от этого теперь вмятины на крыше, передних крыльях», — пишет продавец.

Продают автомобиль за 100 тысяч рублей.

Renault Symbol с повреждённым лобовым стеклом

Белгородец продаёт автомобиль с обклеенными плёнкой дверьми и с треснутым лобовым стеклом из-за падения осколка.

Такое авто продают за 320 тысяч рублей.

Peugeot 307 с множественными повреждениями

Автор объявления написал, что машина не на ходу. У неё нет стекла со стороны пассажира, вмятины, пробиты крылья и бампер. В коробку передач, в гидроблок влетел осколок.

«Продам автомобиль Реugеоt 307, пострадал при обстрелe. Нет левогo заднего стекла пассажира, под замену лобовое стекло, вмятина на левой пассажирской двери, пробитиe в крылe, пробит передний бампеp, есть пробитиe в коробкe передач (осколок в гидроблокe). Авто не на ходу!» — указано в объявлении.

Такую машину продают за 230 тысяч рублей.

Nissan Almera из Шебекино

Автомобиль пострадал при обстреле Шебекино. Повреждена вся правая часть, пишет владелец машины. Есть возможность восстановления.

Машину готовы продать за 230 тысяч рублей.

Audi A4 с «висящим» расчётом выплаты за повреждение во время обстрела

Белгородец продает Audi в хорошем состоянии, с поменянным лобовым стеклом. Во время работы ПВО на стекло упал осколок. Мужчина подал заявление на выплаты за повреждение, но ещё их не получил.

«Расчёт выплаты висит в связи с повреждением лобового стекла осколком во время работы ПВО», — отмечает владелец.

Продают машину за 2,25 млн рублей.

Фото: «Авито»
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#Алёна Мальцева#Автомобили#Продажа#Белгород#Повреждения#Боевые действия#СВО#Обстрелы
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