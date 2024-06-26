Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами

«Продам автомобиль Реugеоt 307, пострадал при обстрелe. Нет левогo заднего стекла пассажира, под замену лобовое стекло, вмятина на левой пассажирской двери, пробитиe в крылe, пробит передний бампеp, есть пробитиe в коробкe передач (осколок в гидроблокe). Авто не на ходу!» — указано в объявлении.