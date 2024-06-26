Белгород стал городом, где аренда однушек и трёшек подешевела сильнее всего

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В первом полугодии 2024 года в 63 из 70 российских городов, участвовавших в исследовании, цены на однокомнатные квартиры выросли. Наиболее значительный рост цен отмечен в Череповце (+47,6%), Чите (+33,9%), Оренбурге (+32,1%) и Сочи (+31%). В Курске цены выросли на 18,9%.
В остальных городах цены на аренду однокомнатных квартир снизились. В Белгороде цены упали на 12,4%, в Новосибирске — на 11%, во Владивостоке — на 6%.
В Москве цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 1,7%, теперь их стоимость составляет 47 781 рубль в месяц. В Подмосковье цены выросли до 30 673 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — до 33 640 рублей в месяц.
В среднем по всем городам динамика ставок составила +8,4%, и теперь стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 23 074 рубля в месяц.
В 60 городах стоимость двухкомнатных квартир увеличилась. Особенно заметный рост цен был отмечен в Череповце (+37,6%), Орле (+36,1%) и Кургане (+29,5%). В Воронеже цены выросли на 18,9%.
В то же время в десяти городах аренда двухкомнатных квартир стала доступнее. Так, в Якутске цены снизились на 13%, в Белгороде — на 11,9%, а во Владивостоке — на 10,4%.
В Москве средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 59 189 рублей в месяц, что на 1,9% больше, чем в начале года. В Московской области цена аренды такой квартиры составляет 37 072 рубля в месяц, а в Санкт-Петербурге — 44 128 рублей в месяц.
Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в крупном городе составляет 29 369 рублей в месяц, что на 7,5% больше, чем полгода назад.
За шесть месяцев стоимость трёхкомнатных квартир выросла в 54 из 70 городов. Наиболее заметный рост цен на трёхкомнатные квартиры наблюдался в Череповце, Саранске, Нижнем Тагиле и Оренбурге.
Самое значительное снижение стоимости аренды было отмечено в Белгороде — на 18,9%. Также заметно подешевели квартиры в Астрахани — на 13,1%, в Тольятти — на 12%, и в Якутске — на 10,1%.
В Москве арендодатели повысили ставки на трёхкомнатные квартиры всего на 0,9% — до 71 277 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге цены выросли на 2,3% — до 54 745 рублей в месяц. В Подмосковье, напротив, ставки снизились на 0,4% — до 43 370 рублей в месяц.
В среднем по России стоимость аренды трёхкомнатных квартир составляет 35 995 рублей в месяц, что на 5,8% больше, чем в начале года.