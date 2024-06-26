Белгород стал городом, где аренда однушек и трёшек подешевела сильнее всего

В Москве средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 59 189 рублей в месяц, что на 1,9% больше, чем в начале года. В Московской области цена аренды такой квартиры составляет 37 072 рубля в месяц, а в Санкт-Петербурге — 44 128 рублей в месяц.