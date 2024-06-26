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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Белгородцы жалуются на риелтора, который грубо обзывает своих клиентов

«Тупым» не сдают? Белгородцы возмущены поведением грубого риелтора

26 июня 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы жалуются на риелтора, который грубо обзывает своих клиентов

Белгородцев, желающих снять квартиру, снова гонят, только в этот раз — земляки. Так, подписчице Telegram-канала «Белгород № 1», которая хотела посмотреть жильё, указанное в объявлении, риелтор ответил грубо. Оказалось, что жалоб на него много.

Исходя из скриншотов переписки, женщина отказалась платить за квартиру, не увидев её лично, поскольку не могла удостовериться, что та действительно существует. На это риелтор ответил грубо.

Риелтор, грубо отвечающий клиентамРиелтор, грубо отвечающий клиентам
Скриншот перепискиСкриншот переписки
Скриншот перепискиСкриншот переписки
Скриншот перепискиСкриншот переписки
Риелтор, грубо отвечающий клиентам
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Позже оказалось, что девушка не единственная, кому так не повезло: на сайте объявлений скопилось множество негативных отзывов на риелтора, начиная ещё с 2022 года. Примечательно, что иногда желающим снять жильё отвечает женщина, а иногда — мужчина. И оба они, если верить белгородцам, хамят.

Некоторые белгородцы предположили, что этот риелтор может быть обычным мошенником, которому переведёшь деньги, но квартиру так и не увидишь. Однако точной информации по этому поводу нет, а риелтор пока никак не прокомментировал появившиеся на него в СМИ жалобы.

Отзывы на риелтораОтзывы на риелтора
Отзывы на риелтораОтзывы на риелтора
Отзывы на риелтораОтзывы на риелтора
Отзывы на риелтораОтзывы на риелтора
Отзывы на риелтораОтзывы на риелтора
Отзывы на риелтораОтзывы на риелтора
Отзывы на риелтораОтзывы на риелтора
Отзывы на риелтора
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Напомним, что ранее белгородцам отказывали в аренде квартир в других регионах. Причин было множество: некоторые даже утверждали, что «не сдают украинцам».

«Украинцам не сдаём»: почему в регионах отказывают белгородцам в съёме жилья?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Квартиры#Новости Белгорода#Белгород#Риелторы
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