«Тупым» не сдают? Белгородцы возмущены поведением грубого риелтора

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Исходя из скриншотов переписки, женщина отказалась платить за квартиру, не увидев её лично, поскольку не могла удостовериться, что та действительно существует. На это риелтор ответил грубо.
Позже оказалось, что девушка не единственная, кому так не повезло: на сайте объявлений скопилось множество негативных отзывов на риелтора, начиная ещё с 2022 года. Примечательно, что иногда желающим снять жильё отвечает женщина, а иногда — мужчина. И оба они, если верить белгородцам, хамят.
Некоторые белгородцы предположили, что этот риелтор может быть обычным мошенником, которому переведёшь деньги, но квартиру так и не увидишь. Однако точной информации по этому поводу нет, а риелтор пока никак не прокомментировал появившиеся на него в СМИ жалобы.
Напомним, что ранее белгородцам отказывали в аренде квартир в других регионах. Причин было множество: некоторые даже утверждали, что «не сдают украинцам».