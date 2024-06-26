«Тупым» не сдают? Белгородцы возмущены поведением грубого риелтора

Позже оказалось, что девушка не единственная, кому так не повезло: на сайте объявлений скопилось множество негативных отзывов на риелтора, начиная ещё с 2022 года. Примечательно, что иногда желающим снять жильё отвечает женщина, а иногда — мужчина. И оба они, если верить белгородцам, хамят.