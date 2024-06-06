Съём загородного дома в Белгородской области выйдет дешевле, чем в соседних регионах

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В июне посуточная аренда загородного дома в Белгородской области в среднем обойдётся в 7 тыс. рублей. За год стоимость аренды выросла на 19%, за месяц — на 1%.
В Липецкой области аренда дома сейчас обойдётся в 7,8 тыс. рублей за сутки. Стоимость аренды с прошлого года выросла на 31%. При этом за месяц цена снизились на 6%.
В Воронежской области снять дом на сутки в среднем можно за 7,7 тыс. рублей. Аренда за год подорожала на 29%. За месяц же цена снизилась на 4%.
В Тамбовской области стоимость дома на сутки обходится в 7,7 тыс. рублей. За года цены выросли на 18%, а за месяц — на 8%.
Самые дорогие дома для съёма предлагаются в Камчатском крае (21 тыс. рублей в сутки), в Москве (19 тыс. рублей) и Хабаровском крае (18 тыс. рублей).