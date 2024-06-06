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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Белгородской области подорожала посуточная аренда загородных домов

Съём загородного дома в Белгородской области выйдет дешевле, чем в соседних регионах

6 июня 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области подорожала посуточная аренда загородных домов

Сейчас аренда загородного дома в среднем обойдётся в 7 тыс. рублей в день. При этом в Белгородской области посуточная аренда этого вида недвижимости оказалась немного дешевле, чем в соседних регионах. Данные представили эксперты «Циан. Аналитики».

В июне посуточная аренда загородного дома в Белгородской области в среднем обойдётся в 7 тыс. рублей. За год стоимость аренды выросла на 19%, за месяц — на 1%.

В Липецкой области аренда дома сейчас обойдётся в 7,8 тыс. рублей за сутки. Стоимость аренды с прошлого года выросла на 31%. При этом за месяц цена снизились на 6%.

В Воронежской области снять дом на сутки в среднем можно за 7,7 тыс. рублей. Аренда за год подорожала на 29%. За месяц же цена снизилась на 4%.

В Тамбовской области стоимость дома на сутки обходится в 7,7 тыс. рублей. За года цены выросли на 18%, а за месяц — на 8%.

Самые дорогие дома для съёма предлагаются в Камчатском крае (21 тыс. рублей в сутки), в Москве (19 тыс. рублей) и Хабаровском крае (18 тыс. рублей).

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Аренда#Недвижимость#Новости Белгорода#Дома#Белгород#Посуточная аренда
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