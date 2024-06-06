Съём загородного дома в Белгородской области выйдет дешевле, чем в соседних регионах

В Белгородской области подорожала посуточная аренда загородных домов

Сейчас аренда загородного дома в среднем обойдётся в 7 тыс. рублей в день. При этом в Белгородской области посуточная аренда этого вида недвижимости оказалась немного дешевле, чем в соседних регионах. Данные представили эксперты «Циан. Аналитики».