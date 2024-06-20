За аренду комнат у белгородцев просят втрое меньше, чем за съём квартир

С начала года цены на комнаты подорожали в 52 городах. Самыми дорогими съёмными комнатами может «похвастаться» город Сочи — там средняя стоимость достигает 17 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены чуть меньше — 14 297 рублей и 13 983 рубля соответственно.