За аренду комнат у белгородцев просят втрое меньше, чем за съём квартир

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
С начала года цены на комнаты подорожали в 52 городах. Самыми дорогими съёмными комнатами может «похвастаться» город Сочи — там средняя стоимость достигает 17 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены чуть меньше — 14 297 рублей и 13 983 рубля соответственно.
При этом в 18 городах цены всё же уменьшаются: например, в Москве стоимость снизилась на 1,3%. Подешевевшие аренды комнат заметили и в Белгороде — ставки уменьшились на 3,7%. В Курске произошёл более заметный спад цен — на 5,5%.
В рейтинге стоимости Белгород занимает 60-е место из 70 — в столице приграничного региона за аренду комнаты просят в среднем 7696 рублей. В то же время в Пензе, которая закрыла рейтинг, комната стоит 6142 рубля.
В других городах Центрально-Чернозёмного района цены немного иные: в Курске за комнату просят 7105 рублей, в Липецке — 7828 рублей, в Воронеже — 9138 рублей.