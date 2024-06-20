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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Белгороде заметно подешевела аренда комнат

За аренду комнат у белгородцев просят втрое меньше, чем за съём квартир

20 июня 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде заметно подешевела аренда комнат

В некоторых российских регионах аренда комнат дорожает, в то время как в Москве и Подмосковье цены, наоборот, уменьшаются. О том, как дела обстоят в Белгороде, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

С начала года цены на комнаты подорожали в 52 городах. Самыми дорогими съёмными комнатами может «похвастаться» город Сочи — там средняя стоимость достигает 17 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены чуть меньше — 14 297 рублей и 13 983 рубля соответственно.

При этом в 18 городах цены всё же уменьшаются: например, в Москве стоимость снизилась на 1,3%. Подешевевшие аренды комнат заметили и в Белгороде — ставки уменьшились на 3,7%. В Курске произошёл более заметный спад цен — на 5,5%.

В рейтинге стоимости Белгород занимает 60-е место из 70 — в столице приграничного региона за аренду комнаты просят в среднем 7696 рублей. В то же время в Пензе, которая закрыла рейтинг, комната стоит 6142 рубля.

В других городах Центрально-Чернозёмного района цены немного иные: в Курске за комнату просят 7105 рублей, в Липецке — 7828 рублей, в Воронеже — 9138 рублей.

Съём загородного дома в Белгородской области выйдет дешевле, чем в соседних регионах
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#Александра Склярова#Город#Аренда#Новости Белгорода#Аренда жилья#Белгород#Комнаты
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