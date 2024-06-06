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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Бизнесмены в Белгороде могут получить отсрочку по уплате аренды

На какие послабления сможет рассчитывать малый и средний бизнес в Белгороде?

6 июня 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney

Бизнесмены в Белгороде могут получить отсрочку по уплате аренды

Проект решения опубликовал горсовет Белгорода. Предприниматели смогут получить отсрочку по уплате аренды, также они смогут расторгать договоры аренды без штрафов.

Депутаты на сессии горсовета рассмотрят меры поддержки белгородского бизнеса. На послабления смогут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, самозанятые, являющиеся арендаторами нежилого недвижимого имущества и земельных участков, которые находятся в собственности города. Также поддержка распространится на арендуемые земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Эти участки должны использоваться под размещение торговых объектов, офисов, торгово-развлекательных объектов, домов быта, парикмахерских, ателье, ритуальных услуг, общепита, гостиниц и т. д.

Планируется ввести следующие меры поддержки:

  1. До конца года не будет повышения арендной платы за недвижимое имущество путём индексации на прогнозируемый уровень инфляции в 2024 году.
  2. Предусмотрена отсрочка уплаты аренды за недвижимое имущество, начисленной за 2024 год.
  3. Возможность расторжения договоров аренды недвижимого имущества без штрафных санкций.

Напомним, что ранее сообщалось, что в областном центре продлили меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Речь шла о льготной аренде имущества.

Малому и среднему бизнесу в Белгороде продлили послабление по аренде до конца года
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#Алина Харина#Город#Бизнес#Горсовет#Новости Белгорода#Белгород
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