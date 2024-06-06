На какие послабления сможет рассчитывать малый и средний бизнес в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Депутаты на сессии горсовета рассмотрят меры поддержки белгородского бизнеса. На послабления смогут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, самозанятые, являющиеся арендаторами нежилого недвижимого имущества и земельных участков, которые находятся в собственности города. Также поддержка распространится на арендуемые земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
Эти участки должны использоваться под размещение торговых объектов, офисов, торгово-развлекательных объектов, домов быта, парикмахерских, ателье, ритуальных услуг, общепита, гостиниц и т. д.
Планируется ввести следующие меры поддержки:
Напомним, что ранее сообщалось, что в областном центре продлили меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Речь шла о льготной аренде имущества.