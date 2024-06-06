На какие послабления сможет рассчитывать малый и средний бизнес в Белгороде?

Депутаты на сессии горсовета рассмотрят меры поддержки белгородского бизнеса. На послабления смогут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, самозанятые, являющиеся арендаторами нежилого недвижимого имущества и земельных участков, которые находятся в собственности города. Также поддержка распространится на арендуемые земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.