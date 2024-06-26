ВСУ атаковали дронами два авто белгородцев — одна машина полностью сгорела

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
ВСУ 26 июня атаковали два автомобиля дронами-камикадзе. В Шебекинском горокруге после удара беспилотника сгорел припаркованный служебный автомобиль. Произошло это на дороге Архангельское — Зиборовка.
Вторая машина пострадала в Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге. У легковушки повреждены дверь, фары и стёкла.
При атаках дронов-камикадзе среди мирных жителей никто не пострадал.
Напомним, что накануне в Шебекинском горокруге после атаки БПЛА и обстрела ранены двое мирных жителей, один из них остаётся в больнице.
Сегодняшнее утро в регионе тоже началось громко — взрывы дважды прогремели в том числе в Белгороде.