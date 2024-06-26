bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Пожар, фото тематическое

ВСУ атаковали дронами два авто белгородцев — одна машина полностью сгорела

26 июня 2024, 07:49
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

Два автомобиля в Белгородской области попали под удар дронов ВСУ

Происшествия случились в Шебекинском и Грайворонском горокругах. В первом случае сгорел служебный автомобиль, во втором у машины повреждены стёкла, фары и дверь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 26 июня атаковали два автомобиля дронами-камикадзе. В Шебекинском горокруге после удара беспилотника сгорел припаркованный служебный автомобиль. Произошло это на дороге Архангельское — Зиборовка.

Вторая машина пострадала в Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге. У легковушки повреждены дверь, фары и стёкла.

При атаках дронов-камикадзе среди мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что накануне в Шебекинском горокруге после атаки БПЛА и обстрела ранены двое мирных жителей, один из них остаётся в больнице.

Сегодняшнее утро в регионе тоже началось громко — взрывы дважды прогремели в том числе в Белгороде.

Дроны кошмарят, связи нет, продукты не возят: грайворонцы — о ситуации в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области ВСУ атаковали дроном КамАЗ сельхозпредприятия, есть раненыйУкраинский дрон взорвал белгородскую машину, водитель раненВ Белгородской области выросло число пострадавших от атак ВСУ за утро
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Авто#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дроны-камикадзе#БПЛА
Подпишитесь
В Белгородском районе после утренней тревоги находят обломки сбитых боеприпасов
Сегодня, 07:28
«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора
Сегодня, 06:52
«Пошёл отмечать день рождения и погиб»: белгородцы — о том, как их сына убил дрон
Сегодня, 06:41
Белгородцам понадобится как минимум четыре года, чтобы накопить на двушку
Сегодня, 08:19
Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем
Сегодня, 07:15