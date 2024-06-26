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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Пострадавшее авто после атаки БПЛА в Белгородской области

На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие

26 июня 2024, 09:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавшее авто после атаки БПЛА в Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотником парковку больницы в Белгородской области

Ранены мужчина и женщина, их везут в больницу в Белгород. В результате взрыва на стоянке повреждено пять машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Взрыв произошёл на парковке Грайворонской центральной районной больницы. Пострадали муж и жена, их везут в Белгород для оказания дальнейшей медпомощи.

Известно, что у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья. Его супруга получила закрытую черепно-мозговую травму.

В результате взрыва повреждено пять авто на парковке.

Напомним, что дроны-камикадзе ВСУ этим утром также атаковали два авто. В результате удара полностью сгорела служебная машина в Шебекинском горокруге. Ещё одно авто после второй атаки сильно повреждено в Грайворонском горокруге.

Пострадавшее авто после атаки БПЛА в Белгородской областиПострадавшее авто после атаки БПЛА в Белгородской области
Пострадавшее авто после атаки БПЛА в Белгородской областиПострадавшее авто после атаки БПЛА в Белгородской области
Пострадавшее авто после атаки БПЛА в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ атаковали дронами два авто белгородцев — одна машина полностью сгорела
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