На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Взрыв произошёл на парковке Грайворонской центральной районной больницы. Пострадали муж и жена, их везут в Белгород для оказания дальнейшей медпомощи.
Известно, что у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья. Его супруга получила закрытую черепно-мозговую травму.
В результате взрыва повреждено пять авто на парковке.
Напомним, что дроны-камикадзе ВСУ этим утром также атаковали два авто. В результате удара полностью сгорела служебная машина в Шебекинском горокруге. Ещё одно авто после второй атаки сильно повреждено в Грайворонском горокруге.