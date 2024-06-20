В Белгороде выросла стоимость «квадрата» для постановки на учёт нуждающихся в жилье

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья для отнесения некоторых жителей к малоимущим для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях.
Исходя из документа, в третьем квартале 2024 года средняя рыночная стоимость одного «квадрата» составит 122 004 рубля 40 копеек. В данном случае речь также идёт о семьях, которым предоставляется квартира по договору социального найма.
Отметим, что эта сумма увеличилась примерно на 20 тысяч по сравнению с третьим кварталом 2023 года — тогда она составляла 101 738 рублей.
В первом квартале 2024 года стоимость увеличилась до 108 450 рублей, а во втором — до 115 312 рублей 50 копеек.