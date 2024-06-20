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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Очередной норматив по жилью увеличился в Белгороде

В Белгороде выросла стоимость «квадрата» для постановки на учёт нуждающихся в жилье

20 июня 2024, 09:04
Фото: 1MI

Очередной норматив по жилью увеличился в Белгороде

Показатель в сравнении с третьим кварталом прошлого года увеличился на 20 тысяч рублей. Документ о стоимости квадратного метра на июль–сентябрь 2024 года опубликовала мэрия Белгорода.
Сюжет
Жилье

Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья для отнесения некоторых жителей к малоимущим для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях.

Исходя из документа, в третьем квартале 2024 года средняя рыночная стоимость одного «квадрата» составит 122 004 рубля 40 копеек. В данном случае речь также идёт о семьях, которым предоставляется квартира по договору социального найма.

Отметим, что эта сумма увеличилась примерно на 20 тысяч по сравнению с третьим кварталом 2023 года — тогда она составляла 101 738 рублей.

В первом квартале 2024 года стоимость увеличилась до 108 450 рублей, а во втором — до 115 312 рублей 50 копеек.

В Белгороде утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
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