В Белгороде утвердили новую стоимость квадратного метра жилья

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В Белгороде обновили один из нормативов по жилью. Один квадратный метр будет стоить 115 312 рублей 50 копеек. Показатель актуален на второй квартал.
Норматив используется для последующего использования в расчётах по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.
Показатель продолжает расти с каждым кварталом. На период с января по март норматив составлял 108 450 рублей. В 2023 году цена «квадрата» составляла во втором квартале 98 337 рублей 50 копеек, в третьем — 101 738 рублей, а в четвёртом — 104 288 рублей.