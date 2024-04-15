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Дом

В Белгороде утвердили новую стоимость квадратного метра жилья

15 апреля 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney
Дом
Квадратный метр жилья на первый квартал 2024 года будет стоить более 115 тыс. рублей. Соответствующий показатель утвердила мэрия.

В Белгороде обновили один из нормативов по жилью. Один квадратный метр будет стоить 115 312 рублей 50 копеек. Показатель актуален на второй квартал.

Норматив используется для последующего использования в расчётах по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.

Показатель продолжает расти с каждым кварталом. На период с января по март норматив составлял 108 450 рублей. В 2023 году цена «квадрата» составляла во втором квартале 98 337 рублей 50 копеек, в третьем — 101 738 рублей, а в четвёртом — 104 288 рублей.

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