Как изменится доступность жилья без льготной ипотеки?

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Рынок жилья столкнулся с огромным спросом перед завершением программы ипотеки с государственной поддержкой. Сейчас аналитики отмечают, что цены на квартиры в новостройках начали падать. По данным компании «Этажи», за последний месяц цена за квадратный метр жилья в среднем по России уменьшилась на 0,5% и составила 132,1 тыс. рублей.
Самое значительное снижение цен произошло в таких городах-миллионниках, как Екатеринбург (-1,7%), Омск (-1,6%) и Челябинск (-0,5%). Но нет общего тренда для всей страны. Например, в Краснодаре цены выросли на 4,7%, в Москве — на 3,7%, в Санкт-Петербурге — на 2,9%.
Исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова указывает, что средняя цена за квадратный метр на первичном рынке в основном снижается в небольших городах и в тех городах-миллионниках, где цены на жильё были одни из самых доступных.
Директор компании «Новастрой» Антонина Дарчинова прогнозирует значительное снижение спроса на новостройки после 1 июля 2024 года. Она предполагает, что спрос упадёт на 30-40%, потому что сейчас именно столько сделок заключается по льготной ипотеке. И к этому следует увеличение процентных ставок для части клиентов.
В целом же из-за колебаний на рынке жилья эксперты дают противоречивые прогнозы. На вопрос о том, что произойдёт со стоимостью во второй половине 2024 года, ответа пока нет. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Сергей Аксаков оптимистично смотрит в будущее и считает, что жильё будет продаваться по адекватным ценам, а не завышенным из-за спроса. Он утверждает, что жильё станет доступнее без льготной ипотечной программы.
Чтобы проверить это утверждение, можно воспользоваться ипотечным калькулятором и рассчитать, насколько должны снизиться цены на жильё, чтобы обычная ипотека стала такой же выгодной, как льготная. Если провести все манипуляции, окажется, что «обычная ипотека сможет заменить льготную только при падении цен на новостройки на 37%», подсчитали журналисты. Однако такое снижение, скорее, относится к области фантастики.
Пока же можно надеяться на незначительное уменьшение цен лишь в тех регионах, где с продажей жилья дела обстоят совсем плохо.