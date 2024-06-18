Как изменится доступность жилья без льготной ипотеки?

В целом же из-за колебаний на рынке жилья эксперты дают противоречивые прогнозы. На вопрос о том, что произойдёт со стоимостью во второй половине 2024 года, ответа пока нет. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Сергей Аксаков оптимистично смотрит в будущее и считает, что жильё будет продаваться по адекватным ценам, а не завышенным из-за спроса. Он утверждает, что жильё станет доступнее без льготной ипотечной программы.