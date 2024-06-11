Вы удивитесь: топ-5 регионов России, где квартиры подорожали сильнее всего

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Москва остаётся самым дорогим регионом для покупки квартир, будь то новостройки или вторичное жильё. По данным исследования, проведённого «Домкликом», средняя цена за квадратный метр в новостройках столицы составляет 387 тысяч рублей, а в старом фонде — 300 тысяч рублей. На втором месте идёт Санкт-Петербург, где показатели составляют соответственно 257 тысяч и 195 тысяч рублей.
Однако есть регионы, где цены на недвижимость растут настолько быстро, что можно говорить о «подорожании по часам». Интересно, что топ субъектов РФ с самым высоким ростом цен на вторичное жильё представлен в основном не самыми богатыми представителями.
Лидером по росту цен на жильё является Республика Алтай, где в период с 2019 по 2024 годы цены поднялись примерно в четыре раза. В то же время регион занимает 64-е место по уровню благосостояния в России.
Алтай остаётся популярным местом для туристов с разными запросами. Количество отдыхающих здесь выросло на 6% и достигло 2,6 миллиона человек. С таким наплывом туристов жильё стало ценным активом, и стоимость суточной аренды домов в республике выросла на 32% за последний год.
Другим примером региона, где цены на жильё значительно возросли, является Дагестан. За период с апреля 2019 года по апрель 2024 года цены на квартиры поднялись на 179%. В прошлом году республику посетили 1,75 миллиона туристов, что почти в шесть раз больше, чем в Чечне. Однако отелям удалось разместить только 430 тысяч туристов. В таких условиях дома стали выгодным источником дохода, и цены на новостройки в Махачкале выросли на 104%.
В Магаданской области цены на квартиры поднялись на 170%. Однако с точки зрения доходов жители этого региона относятся к более благополучным. Семья с двумя детьми имеет свободные деньги на уровне 82 тысяч рублей в месяц, что является 6-м местом в России по этому показателю.
Забайкальский край также попал в топ роста цен на жильё — на 159% за пять лет. Это обусловлено в том числе программой дальневосточной ипотеки.
Топ-5 регионов, где наблюдается самый высокий рост цен на вторичное жильё, замыкает Калмыкия, где цены поднялись на 157%. В данном случае необходимо отметить, что в Калмыкии практически нет новостроек. В прошлом году было построено всего 142 тысячи квадратных метров жилья, из которых только 42 тысячи пришлось на многоквартирные дома. Это создаёт нехватку предложения на рынке и стимулирует рост цен на вторичное жильё.
Таким образом, регионы с самым быстрым ростом цен на жильё — это не обязательно экономически развитые регионы. Цены на недвижимость могут расти по разным причинам, таким как развитие туризма или отсутствие предложения на рынке.