Вы удивитесь: топ-5 регионов России, где квартиры подорожали сильнее всего

Другим примером региона, где цены на жильё значительно возросли, является Дагестан. За период с апреля 2019 года по апрель 2024 года цены на квартиры поднялись на 179%. В прошлом году республику посетили 1,75 миллиона туристов, что почти в шесть раз больше, чем в Чечне. Однако отелям удалось разместить только 430 тысяч туристов. В таких условиях дома стали выгодным источником дохода, и цены на новостройки в Махачкале выросли на 104%.