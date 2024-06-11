«Двушка» у Волчанска: за сколько продают жилье в белгородском приграничье?

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Волчанск — город в северной части Харьковской области. Прямо сейчас там идут ожесточённые бои: ранее населённый пункт использовался как плацдарм для атак ВСУ на Белгородскую область.
Ближе всего к Волчанску на территории РФ расположены Новая Таволжанка и Шебекино. Два населённых пункта регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.
В Новой Таволжанке на данный момент есть два объявления по продаже жилья. Двухкомнатную квартиру площадью 51,5 м² продают за 1,8 млн рублей. Для сравнения, в Белгороде за подобное помещение требуют от 3 до 6 млн рублей.
Продавец обещает, что после июля «цена станет выше». Почему — не уточняется. Панельный дом расположен в центре Новой Таволжанки, а рядом с границей — украинское село Огурцово. Сейчас населённый пункт находится под контролем ВС РФ.
Ещё одну двухкомнатную квартиру продают в Таволжанке за 1,65 млн рублей. Она чуть меньше площадью — 45,9 м², но располагается в похожем доме на втором этаже.
«Комнаты в квартире изолированные, выходят окна на разные стороны — во двор и на улицу, санузел совмещён, отличные соседи, есть сарай и погреб. Квартира очень тёплая, находится в центре села Новая Таволжанка. Посёлок развит, всё в шаговой доступности, транспортное сообщение хорошее», — гласит текст объявления.
При этом сама квартира без отделки и мебели, о чём красноречиво говорят прикреплённые к объявлению фотографии.
В Шебекино квартир продают гораздо больше — в разы больше и сам населённый пункт. Шире и выбор.
Например, в наличии как предложения квартиры по 6 млн за однокомнатную, так и по 2,2 млн — за двухкомнатную. Чем ниже цена — тем хуже условия и меньше площадь. Некоторые помещения и вовсе требуют «косметического ремонта», как написано в объявлении.
В целом, ситуация не сильно отличается от ситуации в Белгороде, где квартиры продают и сдают в аренду даже под угрозой обстрела.
Липцы — ещё один населённый пункт в Харьковской области, с которого ВСУ ранее выпускали снаряды по Белгороду. На данный момент ВС РФ ведут бои с ВСУ в районе Липцев: ситуация там практически такая же сложная, как в Волчанске.
Ближайшие к границе поселение в Белгородской области по данному направлению — Петровка и Ясные Зори.
В Зорях продают три квартиры. Одну из них, трёхкомнатную, предлагают купить за 2,2 млн рублей. Площадь её относительно небольшая, 55 м², но ремонт выглядит уютным, возможен торг.
«Продам трёхкомнатную квартиру. Находится в центре села Ясные Зори. Рядом остановка, рынок, магазины, детский садик, школа, поликлиника. Всё в шаговой доступности. С окна виден пруд с оборудованием для отдыха. Прилагаются две кладовки под домом и холодный погреб отдельно от дома», — гласит текст объявления.
В селе Петровка двухкомнатную квартиру продают за «смешные» 1 млн рублей. В эту цену входит жильё площадью 39,7 м² с пластиковыми окнами и подогревом пола. Дом находится в 33 километрах от Белгорода, есть вода, газ, свет. По сравнению с ценами в том же Шебекино — это очень дёшево.
Чуть дальше от Липцев находятся посёлок Октябрьский. Здесь цены разнятся сильнее: есть предложение квартиры за 1,7 млн рублей, а есть — за 4,25 млн рублей. По последней цене продают трёхкомнатное жильё площадью 71 м² с евроремонтом и хорошей отделкой.
«Светлая, очень уютная, с хорошим ремонтом, окна ПВХ, натяжные потолки, дорогие обои, на полу качественный ламинат, в ванной комнате и туалете светлая кафельная плитка, хорошие межкомнатные двери, новые радиаторы отопления, два просторных балкона», — указано на сайте с объявлением.
Торга нет, но продавец знает, как «растопить сердце» собственника.
Квартира дешевле тоже двухкомнатная, но площадью 47,7 м². Расположена она на первом этаже одноэтажного дома. Ремонт на самый современный, но ухоженный.
Таким образом, квартиры в приграничье стоят куда дешевле квартир в Белгороде. Это вполне понятный результат: данные населённые пункты меньше размером и находятся в условно опасной зоне.