bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В белгородском приграничье дёшево продают жильё в направлении Волчанска и Липцев

«Двушка» у Волчанска: за сколько продают жилье в белгородском приграничье?

11 июня 2024, 05:00
Фото: Изображение Kandinsky

В белгородском приграничье дёшево продают жильё в направлении Волчанска и Липцев

В Белгородской области цены на жильё традиционно считаются высокими. Но, кажется, из-за оперативной обстановки часть владельцев готова расстаться с квартирой и за меньшую обычной сумму.

Квартиры по направлению Волчанска

Волчанск — город в северной части Харьковской области. Прямо сейчас там идут ожесточённые бои: ранее населённый пункт использовался как плацдарм для атак ВСУ на Белгородскую область.

Ближе всего к Волчанску на территории РФ расположены Новая Таволжанка и Шебекино. Два населённых пункта регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.

В Новой Таволжанке на данный момент есть два объявления по продаже жилья. Двухкомнатную квартиру площадью 51,5 м² продают за 1,8 млн рублей. Для сравнения, в Белгороде за подобное помещение требуют от 3 до 6 млн рублей.

Фото: «Авито»

Продавец обещает, что после июля «цена станет выше». Почему — не уточняется. Панельный дом расположен в центре Новой Таволжанки, а рядом с границей — украинское село Огурцово. Сейчас населённый пункт находится под контролем ВС РФ.

Ещё одну двухкомнатную квартиру продают в Таволжанке за 1,65 млн рублей. Она чуть меньше площадью — 45,9 м², но располагается в похожем доме на втором этаже.

«Комнаты в квартире изолированные, выходят окна на разные стороны — во двор и на улицу, санузел совмещён, отличные соседи, есть сарай и погреб. Квартира очень тёплая, находится в центре села Новая Таволжанка. Посёлок развит, всё в шаговой доступности, транспортное сообщение хорошее», — гласит текст объявления.
Фото: «Циан»

При этом сама квартира без отделки и мебели, о чём красноречиво говорят прикреплённые к объявлению фотографии.

Фото: «Циан»

В Шебекино квартир продают гораздо больше — в разы больше и сам населённый пункт. Шире и выбор.

Фото: «Циан»

Например, в наличии как предложения квартиры по 6 млн за однокомнатную, так и по 2,2 млн — за двухкомнатную. Чем ниже цена — тем хуже условия и меньше площадь. Некоторые помещения и вовсе требуют «косметического ремонта», как написано в объявлении.

Фото: «Циан»

В целом, ситуация не сильно отличается от ситуации в Белгороде, где квартиры продают и сдают в аренду даже под угрозой обстрела.

Квартиры в направлении Липцев

Липцы — ещё один населённый пункт в Харьковской области, с которого ВСУ ранее выпускали снаряды по Белгороду. На данный момент ВС РФ ведут бои с ВСУ в районе Липцев: ситуация там практически такая же сложная, как в Волчанске.

Ближайшие к границе поселение в Белгородской области по данному направлению — Петровка и Ясные Зори.

В Зорях продают три квартиры. Одну из них, трёхкомнатную, предлагают купить за 2,2 млн рублей. Площадь её относительно небольшая, 55 м², но ремонт выглядит уютным, возможен торг.

Фото: «Авито»
«Продам трёхкомнатную квартиру. Находится в центре села Ясные Зори. Рядом остановка, рынок, магазины, детский садик, школа, поликлиника. Всё в шаговой доступности. С окна виден пруд с оборудованием для отдыха. Прилагаются две кладовки под домом и холодный погреб отдельно от дома», — гласит текст объявления.

В селе Петровка двухкомнатную квартиру продают за «смешные» 1 млн рублей. В эту цену входит жильё площадью 39,7 м² с пластиковыми окнами и подогревом пола. Дом находится в 33 километрах от Белгорода, есть вода, газ, свет. По сравнению с ценами в том же Шебекино — это очень дёшево.

Фото: «Циан»

Чуть дальше от Липцев находятся посёлок Октябрьский. Здесь цены разнятся сильнее: есть предложение квартиры за 1,7 млн рублей, а есть — за 4,25 млн рублей. По последней цене продают трёхкомнатное жильё площадью 71 м² с евроремонтом и хорошей отделкой.

Фото: «Авито»
«Светлая, очень уютная, с хорошим ремонтом, окна ПВХ, натяжные потолки, дорогие обои, на полу качественный ламинат, в ванной комнате и туалете светлая кафельная плитка, хорошие межкомнатные двери, новые радиаторы отопления, два просторных балкона», — указано на сайте с объявлением.

Торга нет, но продавец знает, как «растопить сердце» собственника.

Квартира дешевле тоже двухкомнатная, но площадью 47,7 м². Расположена она на первом этаже одноэтажного дома. Ремонт на самый современный, но ухоженный.

Фото: «Авито»

Таким образом, квартиры в приграничье стоят куда дешевле квартир в Белгороде. Это вполне понятный результат: данные населённые пункты меньше размером и находятся в условно опасной зоне.

Около семи лет: сколько белгородцам потребуется времени, чтобы накопить на квартиру?
Узнать подробнее
Читайте также:
Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре БелгородаУезжают — и квартира не нужна: о ситуации с жильём для белгородских детей-сиротДороже, чем у соседей: в Белгороде выросли цены на квартиры до 28 «квадратов»
#Артем Черненко#Белгородская область#Квартира#Шебекино#Эксклюзив#Покупка#Объявление#Октябрьский#Харьковская область#Белгород#Волчанск#Липцы#Петровка
Подпишитесь
Дроны атаковали с/х предприятия под Белгородом: сообщается о взрыве и эвакуации
Сегодня, 13:14
«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот
Сегодня, 09:16
Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала
Сегодня, 11:53
Гомосексуальность или выражение? Почему мальчики одеваются как девочки, и наоборот
Сегодня, 12:25
Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?
Сегодня, 12:59
Какие пляжи в Белгороде не прошли проверку Роспотребнадзора?
Сегодня, 12:40
"