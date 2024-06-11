«Двушка» у Волчанска: за сколько продают жилье в белгородском приграничье?

Например, в наличии как предложения квартиры по 6 млн за однокомнатную, так и по 2,2 млн — за двухкомнатную. Чем ниже цена — тем хуже условия и меньше площадь. Некоторые помещения и вовсе требуют «косметического ремонта», как написано в объявлении.