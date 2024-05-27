Уезжают — и квартира не нужна: о ситуации с жильём для белгородских детей-сирот

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили передачу жилья детям-сиротам. Первым выступил глава Волоконовского района Сергей Бикетов, и губернатора сразу смутили планы на перенос выдачи.
В Волоконовском районе два помещения готовы для передачи. Всего ждут квартир пятеро детей, но два человека обучаются и живут в общежитии, поэтому попросили перенести передачу жилья на 2025 год, а ещё одна девочка сделала регистрацию в другом районе.
Вячеслава Гладкова такой вариант не устроил. Непонятно, как это будет осуществлено юридически и будут ли возможности приобрести квартиры в 2025 году.
«А на следующий год этих денег может не быть. А затем я буду слышать одно: так это не мы, какое отношение имеет глава, это же областные деньги; я запросил — мне не дали», — объяснил позицию Гладков.
Позже губернатор попросил взять ответственность главу Волоконовского района Сергея Бикетова за то, чтобы это жильё было в следующем году у детей.
«Я считаю, что вы делаете большую ошибку. Вам дают деньги, вы не приобретаете жильё, а на следующий год денег может не быть. Как вы будете решать эту проблему?» — закончил Гладков.
Глава муниципалитета сказал, что этот вопрос продолжат рассматривать.
После доклада Бикетова о подобной ситуации рассказал и глава Ивнянского района. В районе также есть ребёнок, который сейчас обучается за пределами области. Девушка просит передать ей квартиру после окончания института.
В Краснояружском районе в этом году должно было передаваться одно социальное жильё, но после заявлений губернатора глава муниципалитета доложил, что приобретут все три, но две квартиры будут поддерживать до 2026 года.
В Грайворонском округе до октября 2024 года семь детей получат жильё, из них двое — фактически позже, а именно после окончания учёбы. В Губкинском округе приобретут 11 единиц жилья, до 7 июня квартиры перейдут в муниципальную собственность.
Причины у всех одинаковые — дети уехали учиться в другие регионы.
«Вы создаёте условия для того чтобы ребёнок вернулся на территорию вашего муниципального образования. Область вам дала деньги. Вы не купили квартиру. Ребёнка ничего здесь не привязывает. Девчонка выйдет замуж, мальчишка найдёт невесту — и останутся там, где учатся. И всё. Я отношусь к этому крайне плохо», — говорит Гладков.
Позже глава объяснил, что это также поддержка строительной области — люди заняты и получают зарплаты. По словам Гладкова, в области не было очереди на получение жилья для детей-сирот. «Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить детей жильём», — объясняет губернатор.
С отказавшимися детьми свяжутся, чтобы узнать, почему они приняли такое решение. По словам Владимира Базарова, такая ситуация в регионе впервые.