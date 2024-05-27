Уезжают — и квартира не нужна: о ситуации с жильём для белгородских детей-сирот

Позже глава объяснил, что это также поддержка строительной области — люди заняты и получают зарплаты. По словам Гладкова, в области не было очереди на получение жилья для детей-сирот. «Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить детей жильём», — объясняет губернатор.