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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья выросла в Белгороде

В Белгороде изменился норматив по жилью для «отдельных категорий граждан»

10 июня 2024, 16:11
Фото: 1MI

Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья выросла в Белгороде

На второе полугодие 2024 года показатель утвердили в размере почти 125 тысяч рублей. Это больше, в сравнении с актуальным нормативом.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Белгороде составит 124 925 рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении городской администрации.

Норматив будет актуален для второго полугодия 2024 года. Необходим он для «обеспечения жильём отдельных категорий граждан». Каких именно, не уточняется.

Для сравнения: в первом полугодии 2023 года норматив составлял 100,4 тыс. рублей, во втором полугодии — 103,9 тыс. рублей. На первое полугодие 2024 года актуален показатель в 114,3 тыс. рублей.

В Белгороде увеличили ещё один норматив по жилью
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#Евгения Литовченко#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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