В Белгороде изменился норматив по жилью для «отдельных категорий граждан»

Норматив будет актуален для второго полугодия 2024 года. Необходим он для «обеспечения жильём отдельных категорий граждан». Каких именно, не уточняется.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Белгороде составит 124 925 рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении городской администрации.

В Белгороде увеличили ещё один норматив по жилью

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