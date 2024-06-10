В Белгороде изменился норматив по жилью для «отдельных категорий граждан»

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Белгороде составит 124 925 рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении городской администрации.
Норматив будет актуален для второго полугодия 2024 года. Необходим он для «обеспечения жильём отдельных категорий граждан». Каких именно, не уточняется.
Для сравнения: в первом полугодии 2023 года норматив составлял 100,4 тыс. рублей, во втором полугодии — 103,9 тыс. рублей. На первое полугодие 2024 года актуален показатель в 114,3 тыс. рублей.