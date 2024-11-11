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Малоимущие

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В Белгороде мало бедных? Город отстаёт по заключению соцконтрактов
11 ноября, 13:54
В Белгороде выросла стоимость «квадрата» для постановки на учёт нуждающихся в жилье
20 июня, 09:04
Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ
20 мая, 07:44
2023
В Белгороде выросла средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
28 июня 2023, 10:14
Белгородцы не получат «путинские» выплаты в феврале
15 февраля 2023, 19:26
2022
Малоимущим семьям бесплатно выдадут квартиры в Белгородской области
На получение жилплощади также претендуют многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами. На строительство потратят около 1,5 млрд рублей.
25 августа 2022, 17:12

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