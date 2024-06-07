Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
7 мая в Октябрьском райсуде по делу цемзавода прошли прения. Первой держала слово государственный обвинитель Вера Струкова. Прокурор вкратце пересказала всю суть разбирательства, напомнив присутствующим, в чём конкретно обвиняют экс-директора цезмавода Эдуарда Андросов и руководителя филиала ЦЛАТИ Елену Алёнину.
«Они обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений против государственной власти и интересов государственной службы», — сообщила прокурор.
Напомним, что Андросову вменяют дачу взятки (ст. 291 УК РФ), а Алёниной — посредничество (ст 291.1 УК РФ). Директор цемзавода планировал «откупиться» от проверок Росприроднадзора за 500 тыс. рублей. Знакомство Андросова с представителем ведомства Алексеем Каторгиным организовала именно Алёнина. Подробнее о встрече в ресторане «Сулико» и обсуждении деталей преступления Бел.Ру рассказывало в отдельной публикации из зала суда.
«Подсудимый Андросов вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью. В содеянном раскаивается. Подсудимая Алёнина дала аналогичные показания, в содеянном также раскаивается», — зачитала Струкова.
Прокурор настояла на том, что преступление было совершено с прямым умыслом, а подсудимые «осознавали общественную опасность и желали её наступления». Тем не менее, характеризуются Андросов и Алёнина «положительно».
«Прошу учесть активное содействие раскрытию преступления, у Андросова — наличие на иждивении несовершеннолетних детей, у Алёниной — явку с повинной».
Но последующие слова прокурора в какой-то мере расстроили подсудимых.
«Учитывая, что преступные действия были направлены на подрыв авторитета органов власти, обязанных следить за соблюдением природоохранного законодательства, а также желание избежать законной ответственности при наличии существенных нарушений, справедливым будет наказание в виде лишения свободы».
Алёнина с трудом скрыла радость, услышав продолжение речи прокурора.
«Однако считаю, что возможно достижение цели наказания без его реального отбывания».
Таким образом, для Андросова прокуратура запросила семь лет лишения свободы условно, штраф в два миллиона рублей и запрет занимать управляющие должности сроком на пять лет. Для Алёниной — пять лет условно и штраф в миллион рублей.
Андросов и Алёнина в прениях участвовать отказались. Вместо них выступили их адвокаты, и речи их были весьма лаконичными. Общая для всех линия — полное признание вины, раскаяние и осознание ошибок.
«С самого начала производства по делу, практически с первых секунд после совершения преступления, Андросов признаёт свою вину, искренне раскаивается в содеянном и максимально содействует проведению следствия. Поведение Андросова, безусловно, свидетельствует о его критическом отношении к содеянному и полному осознанию вины», — высказался защитник Андросова.
Адвокат добавил, что деяние директора цемзавода «не оставило необратимых последствий общественно-опасных последствий.»
«Да, он поступил неправильно. Совершил ошибку. Но это единственный в его жизни необдуманный поступок, продиктованный неправильно понятыми интересами предприятия и трудового коллектива. В первую очередь — трудового коллектива. Он думал не о себе, а о людях».
Сторона защиты напомнила, что за Андросова вступились 190 сотрудников цемзавода, а «с учётом их семей этл число составляет 600 человек-белгородцев», чьё мнение «что-то, да значит». Кроме того, директор цемзавода — семейный человек, выполнивший «демографическую обязанность каждого мужчины».
Адвокат также акцентировал внимание на некорректном, по его мнению, поведении Каторгина.
«Для души здесь, уважаемый суд, скажу несколько слов о причинах и условиях совершения преступления. Одним из таких условий является, на мой взгляд, коррупциогенное поведение Каторгина. Задам риторические вопросы: что это за неформальные хождения по ресторанам, чаепития в комнатах отдыха с поднадзорными лицами? И что это за госслужащий, который принимает решения не в силу должностных регламентов, а по совету жены? Это ещё хорошо, что сознательная оказалась. Другая бы сказала: „Дают деньги — бери побольше“».
На последних словах судья улыбнулся. Отметим, что решение пойти с заявлением в ФСБ Каторгин принял после совещания с женой.
Выступил с последним словом и сам Андросов:
«Я полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину. Впредь постараюсь не допускать таких ошибок. И, в принципе, мы, белгородцы, должны беречь семьи и бороться каждый сам за себя. То есть берегите себя, белгородцы. У меня всё».
Алёнина также признала свою вину и попросила суд не наказывать её излишне строго.
Решение по делу станет известно сегодня после обеда. Бел.Ру обязательно сообщит все подробности.
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