Мы шокированы: в «Цемросе» прокомментировали задержание директора цемзавода Белгорода

Напомним, что в самом цемзаводе задержание Эдуарда Андросова комментировать отказались. В отношении гендиректора цемзавода возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Его отправили под домашний арест на время расследования уголовного дела. Он признал свою вину.