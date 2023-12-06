Мы шокированы: в «Цемросе» прокомментировали задержание директора цемзавода Белгорода

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«В компании были шокированы известием о задержании нашего сотрудника. „Цемрос“ придерживается принципов открытости, прозрачности и ответственности в своей работе и оказывает полное содействие следственным органам»,
— сообщили в пресс-службе компании.
Представители «Цемроса» также заверили, что завод «Белгородский цемент» продолжает работать в обычном режиме, «обеспечивая стабильное производство и отгрузку цемента для наших клиентов и партнеров».
Напомним, что в самом цемзаводе задержание Эдуарда Андросова комментировать отказались. В отношении гендиректора цемзавода возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Его отправили под домашний арест на время расследования уголовного дела. Он признал свою вину.