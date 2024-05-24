Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода

1 декабря 2023 года после задержания самого Эдуарда Андросова, Следственному комитету поручили в Управлении ФСБ допросить пока ещё свидетеля — главу белгородского филиала «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» Елену Алёнину. По данным спецслужб, она также была причастна к передаче взятки, но процессуально не была подозреваемой или обвиняемой.