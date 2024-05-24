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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Жена и новый директор цемзавода дали показания в суде над Эдуардом Андросовым

Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода

24 мая 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney

Жена и новый директор цемзавода дали показания в суде над Эдуардом Андросовым

24 мая в суде опять встретились фигуранты дела цемзавода Эдуард Андросов и Елена Алёнина. Какие показания дали новые свидетели: следователь, и. о. гендиректора «Белгородского цемента» и жена подсудимого — узнали журналисты Бел.Ру.
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Хоккей

24 мая в Октябрьском районном суде Белгорода продолжили рассматривать дело о взятке экс-директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова. Сторона защиты инициировала допрос пятерых людей: следователя, что вёл первичный допрос ещё одной обвиняемой — главы белгородского филиала ЦЛАТИ Елены Алёниной, нынешнего и. о. директора цемзавода и жены подозреваемого. Ещё двое свидетелей не явились, но их первичные показания зачитал адвокат.

Показания следователя СК РФ: что рассказал о допросе силовик

1 декабря 2023 года после задержания самого Эдуарда Андросова, Следственному комитету поручили в Управлении ФСБ допросить пока ещё свидетеля — главу белгородского филиала «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» Елену Алёнину. По данным спецслужб, она также была причастна к передаче взятки, но процессуально не была подозреваемой или обвиняемой.

Допросил женщину следователь СК Александр Овсянников. 24 мая в суде он рассказал, что Алёнина признала вину ещё в статусе свидетеля и дала показания, так как это может смягчить приговор.

На суде по делу экс-директора цемзавода следователь рассказал о допросе Алёниной
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Допрос Вадима Шаблицкого — и. о. генерального директора «Белгородского цемента»

После задержания Эдуарда Андросова вопросов о смещении его с постов даже не задавалось. Уже 12 декабря 2023 года исполняющим обязанности генерального директора цемзавода стал Вадим Шаблицкий.

Также Андросова исключили из «Единой России», а позже он сам попросил снять с него полномочия депутата Белгородского горсовета.

24 мая в суде выступил и и. о. гендиректора «Белгородского цемента». Он дал очень положительную характеристику Андросову и принёс коллективное письмо от сотрудников цемзавода, которое также подтверждает положительный образ подсудимого. Письмо подписало 192 человека, но Шаблицкий уверяет, что могло быть больше, но сейчас сезон отпусков.

В суде Шаблицкий рассказал, что познакомился с подсудимым в 2006 году, когда тот пришёл на завод как молодой специалист.

«Человек добрый, отзывчивый. Тем более, у него и мама работала на заводе. Эдуард Владимирович к людям относился положительно. Вовремя платил зарплаты», — рассказывает свидетель.

Журналистов попросили покинуть зал заседания во время допроса жены Андросова

Третий свидетель, который давай показания в суде, — жена Андросова Екатерина. Сторона защиты попросила представителей прессы выйти из зала суда на время дачи показаний женой, так как во время будут озвучиваться семейные проблемы, которые касаются двух несовершеннолетних детей супругов.

Несмотря на то, что процессуально таких мер не существует, адвокат уточнил, что делается это ради того, чтобы не поднимать вопрос закрытия заседания.

Позже сторона защиты попросила приобщить к делу свидетельства о рождении детей Андросовых — мальчика 2009 года рождения и девочки 2018 года рождения, а также свидетельство о заключении брака.

Журналистов попросили уйти перед допросом жены экс-директора «Белгородского цемента»
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Хоккей стал страстью экс-директора цемзавода: показания тренера детской команды

Защитник Андросова подал ходатайство о «поднятии» из материалов дела показания тренера хоккейной команды ХК «Майский» Виктора Кальнова. Сам он явиться не смог из-за отъезда из города.

В показаниях тренер говорит, что рассказывал Андросову о намерениях провести турнир 2 декабря 2023 года, а ныне подсудимый обещал его профинансировать на сумму около 200 тысяч рублей.

Но до проведения турнира задержали Эдуарда Андросова и профинансировать турнир он не успел, зато это сделала его жена — Екатерина Андросова. По поручению мужа, она передала 200 тысяч рублей тренеру. Сторона защиты приобщила к материалам дела расписку о передаче спонсорской помощи.

Адвокат подсудимого также зачитал показания соседа Андросова. В характеристике бывшего депутата сосед указал, что Эдуард Андросов — семьянин, тактичный и вежливый, а также, что о намерениях совершить преступление не сообщал.

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