Прокуратура запросила семь лет условно для директора цемзавода в Белгороде

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Представитель обвинения Вера Струкова также запросила пять лет лишения свободы условно для директора регионального отделения ЦЛАТИ Елены Алёниной.
«Справедливым будет лишь наказание в виде лишения свободы, — прокомментировала обвинение прокурор Вера Струкова. — Но оно возможно без реального отбывания».
Сторона обвинения также отметила положительную характеристику подсудимых и факт их сотрудничества со следствием.
Защита Андросова отметила, что поступок подсудимого — «единственная необдуманная ошибка на его пути». Кроме того, директор цемзавода «руководствовался интересами предприятия» и выполнил «свой демографический долг».
Приговор вынесут сегодня в 15 часов.