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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:57

Прокуратура запросила семь лет условно для директора цемзавода в Белгороде

Прокуратура запросила семь лет условно для директора цемзавода в Белгороде

7 июня 2024, 06:43
Фото: bel.ru
Прокурор Вера Струкова 7 мая запросила для экс-директора белгородского филиала «Цемроса» семь лет лишения свободы — условно.

Представитель обвинения Вера Струкова также запросила пять лет лишения свободы условно для директора регионального отделения ЦЛАТИ Елены Алёниной.

«Справедливым будет лишь наказание в виде лишения свободы, — прокомментировала обвинение прокурор Вера Струкова. — Но оно возможно без реального отбывания».

Сторона обвинения также отметила положительную характеристику подсудимых и факт их сотрудничества со следствием.

Защита Андросова отметила, что поступок подсудимого — «единственная необдуманная ошибка на его пути». Кроме того, директор цемзавода «руководствовался интересами предприятия» и выполнил «свой демографический долг».

Приговор вынесут сегодня в 15 часов.

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