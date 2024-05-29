ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье в Грайворонском округе

Posted Вчера, 19:23
Published Вчера, 19:23
Modified Вчера, 19:25
Updated Вчера, 19:25
В селе Новостроевка-Вторая взорвались два украинских дрона-камикадзе. В результате детонации загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который сейчас не работает.
В посёлке Доброполье был прилёт возле частного жилого дома. Повреждена труба газопровода. Аварийные службы начнут ликвидировать последствия после разрешения российских военных.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский округ. А до этого БПЛА прилетел в автомобиль под Белгородом. Во второй половине дня 29 мая ранения после взрывов беспилотников получили мужчина и женщина.