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Posted Вчера, 19:23

Published Вчера, 19:23

Modified Вчера, 19:25

Updated Вчера, 19:25

ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье в Грайворонском округе

ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье в Грайворонском округе

29 мая 2024, 19:23
Фото: Изображение Midjourney
В населённых пунктах были прилёты и взрывались дроны. Обошлось без пострадавших, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В селе Новостроевка-Вторая взорвались два украинских дрона-камикадзе. В результате детонации загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который сейчас не работает.

В посёлке Доброполье был прилёт возле частного жилого дома. Повреждена труба газопровода. Аварийные службы начнут ликвидировать последствия после разрешения российских военных.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский округ. А до этого БПЛА прилетел в автомобиль под Белгородом. Во второй половине дня 29 мая ранения после взрывов беспилотников получили мужчина и женщина.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на дороге под Белгородом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Грайворонский горокруг#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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