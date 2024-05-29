Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

ВСУ атаковали беспилотником дом в хуторе под Белгородом

ВСУ атаковали беспилотником дом в хуторе под Белгородом

29 мая 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Под удар попал хутор Мухин Шебекинского горокруга. В населённом пункте загорелось частное домовладение, повредилась линия электропередачи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник ВСУ атаковал хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Из-за сброса боеприпаса произошло возгорание частного домовладения. Собственники используют дом в качестве летней дачи, во время атаки там никого не было. Никто не пострадал.

Помимо этого, зафиксировано повреждение на линии электропередачи. Без света временно остались хутор Мухин, Марьино, Панков, посёлки Красное, Первомайский и Ленинский. Также частично электроэнергии нет в сёлах Вознесеновка и Нежеголь.

К восстановлению специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.

Село под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Село под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУДва белгородских села атаковали дроны ВСУ. Что известно о последствиях?Более 200 ударов: семеро белгородцев получили ранения из-за атак ВСУ
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Вячеслав Гладков рассказал, когда должны завершиться разборы завалов в доме на Щорса
Сегодня, 07:14
Белгородскую область ночью обстреляли из «Града»
Сегодня, 07:05
Напоминает флаг Украины: Белгородцы спорят из-за цветов флага на крыше ТЦ
Сегодня, 09:59
Какое наказание предусмотрено за продажу энергетиков белгородским детям?
Сегодня, 10:47
Белгородцам из пострадавшего дома на Щорса компенсируют оплату за съём жилья
Сегодня, 07:49
За активное и плодотворное сотрудничество
Сегодня, 10:31
"