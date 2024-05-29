ВСУ атаковали беспилотником дом в хуторе под Белгородом

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Беспилотник ВСУ атаковал хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Из-за сброса боеприпаса произошло возгорание частного домовладения. Собственники используют дом в качестве летней дачи, во время атаки там никого не было. Никто не пострадал.
Помимо этого, зафиксировано повреждение на линии электропередачи. Без света временно остались хутор Мухин, Марьино, Панков, посёлки Красное, Первомайский и Ленинский. Также частично электроэнергии нет в сёлах Вознесеновка и Нежеголь.
К восстановлению специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.