Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
28 мая примерно в 14:00 российские ПВО смогли устранить атаку ВСУ, которую они хотели совершить с помощью четырёх беспилотников.
В сообщении от Минобороны РФ указано, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.
Раньше губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что атаки ВСУ подверглись сёла Муром и Совхозный. В результате пострадали частные дома, фасады и окна.
Вчера, 27 мая, село Дроновка в Грайворонском городском округе подверглось атаке БПЛА. Мирные жители не пострадали, но зафиксирован ущерб в одном из инфраструктурных объектов в селе. Из-за атаки без электроэнергии остались жители сёл Дроновка и Смородино и частично — Дорогощ и Почаево.