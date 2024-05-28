Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

28 мая 2024, 13:49
Над Белгородской областью российские ПВО смогли уничтожить четыре украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

28 мая примерно в 14:00 российские ПВО смогли устранить атаку ВСУ, которую они хотели совершить с помощью четырёх беспилотников.

В сообщении от Минобороны РФ указано, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.

Раньше губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что атаки ВСУ подверглись сёла Муром и Совхозный. В результате пострадали частные дома, фасады и окна.

Вчера, 27 мая, село Дроновка в Грайворонском городском округе подверглось атаке БПЛА. Мирные жители не пострадали, но зафиксирован ущерб в одном из инфраструктурных объектов в селе. Из-за атаки без электроэнергии остались жители сёл Дроновка и Смородино и частично — Дорогощ и Почаево.

Более 200 ударов: семеро белгородцев получили ранения из-за атак ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчину ранило осколком после взрыва беспилотника. Он сам добрался до больницыСнова под ударом: один из белгородских городов атаковали ВСУ
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Путин: ВСУ сами спровоцировали наступление под Харьковом ударами по Белгороду
Сегодня, 14:25
Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»
Сегодня, 06:12
Совет оставить надежду объединил врата ада и укрытие в Белгороде
Сегодня, 15:01
«Противника это бесит». Полковник запаса — о ситуации на харьковском направлении
Сегодня, 14:34
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Вчера, 11:07
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
Сегодня, 09:54
"