Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Вчера, 27 мая, село Дроновка в Грайворонском городском округе подверглось атаке БПЛА. Мирные жители не пострадали, но зафиксирован ущерб в одном из инфраструктурных объектов в селе. Из-за атаки без электроэнергии остались жители сёл Дроновка и Смородино и частично — Дорогощ и Почаево.