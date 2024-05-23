Доля офлайн-платежей за мобильную связь достигла исторического минимума

А вот доля тех, кто платит чаще одного раза в месяц, постепенно сокращается. Так, если в мае 2021 года, число таких активных плательщиков составляло 16% от всех абонентов, то сейчас этот показатель снизился на два процентных пункта. Аналогичные тенденции наблюдается и среди тех, кто платит еще чаще: три раза в месяц — снижение с 5,7% до 4,4%; четыре раза в месяц — с 6,4% до 3,7%.