Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов

МегаФон начинает продажи 6-ти новых моделей телефонов под собственной торговой маркой

20 октября 2023, 10:09
Фото: ПАО «МЕГАФОН»
МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов
Реклама. ПАО «МЕГАФОН» . erid: LjN8K4LYu
МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов

МегаФон запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. По итогам третьего квартала бренд занимает 20% от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск собственной торговой марки позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года.

Жители Белгородской области заинтересовались новыми аппаратами — в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 11% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в мае и июне — в начале дачного сезона и школьных каникул.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все модели оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.

В 2024 году МегаФон рассчитывает увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов. В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов Fontel — сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой МегаФона.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников — родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками — FL280 и SP230.

«МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 руб. до 2990 ₽, они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов»,
— комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
Читайте также:
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номеромМегаФон запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисамиГолосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персонала
#Город#Общество#Белгородская область#Почта россии#Школьники#Мегафон#Родители#Новости Белгорода#Телефоны#Белгород#Ашан#Татьяна Лукащева#М.видео#Fontel
Подпишитесь
На 26 дорогах Белгорода установят разделительные барьеры. Где и зачем?
Сегодня, 07:22
Два по цене одного: туалеты за белгородским драмтеатром на торгах подешевели вдвое
Сегодня, 10:21
«Ноги были под шлакоблоками»: как белгородец помог пострадавшей при взрыве паре?
Сегодня, 10:58
Англичане прорываются к Козинке: военблогер рисует комикс про Белгородскую область
Сегодня, 08:55
ЖКХ и госпошлина: кто из депутатов горсовета Белгорода числится в базе должников
Сегодня, 07:06
«Еврологистик» прокомментировал требование УФНС признать компанию банкротом
Сегодня, 09:09