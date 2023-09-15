МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером

«Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился», — комментирует директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.