МегаФон запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами

МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно используют от 2 до 4 приложений, и эта доля растет.