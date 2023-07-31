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МегаФон автоматизировал мониторингсистемы водоснабжения в Геленджике

31 июля 2023, 11:12
Фото: Мегафон
МегаФон оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Решение на базе технологии интернета вещей позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды.
Сюжет
Вода

За счет автоматизации расчетов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации уже увеличилась более чем на 10%.

Компания «Концессии водоснабжения — Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила цифровое решение МегаФона «Онлайн-мониторинг воды». На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов — гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Решение МегаФона реализовано c использованием специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц, это обеспечивает высокое проникновение сигнала к узлам учета, которые находятся под землей.

Информация передается на платформу по выделенному каналу связи, что гарантирует ее безопасность, и автоматически резервируется, поэтому в случае потери данные всегда можно восстановить.

Данные с приборов учета поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется.

Решение помогло концессионеру автоматизировать систему выставления счетов управляющим компаниям и владельцам частных объектов: данные с платформы направляются напрямую в биллинг. Внедрив решение «Онлайн-мониторинг воды» МегаФона и исключив человеческий фактор из системы расчетов, компания более чем на10% увеличила выручку от реализации воды с объектов, подключенных к «умным» счетчикам.

«Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом — драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений–обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», — отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

Фото: Мегафон

«Цифровая трансформация водоканала — одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города.Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных МегаФоном. Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами МегаФона прямо из „сердца“ компании — диспетчерской службы», — комментирует директор компании «Концессии водоснабжения — Геленджик» Алексей Сорокин.

На втором этапе реализации проекта в Геленджике система онлайн-мониторинга воды МегаФона начнет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы. Для этого приборы учета устанавливаются на водопроводную магистраль, замеряя объем воды на входе и выходе, а платформа мониторинга сопоставляет эти данные с объемом потребления воды жителями.

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#Кристина Семенчук#Мегафон#Вода#Цифровизация#Общество#Белгородская область
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