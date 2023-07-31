МегаФон автоматизировал мониторингсистемы водоснабжения в Геленджике

Компания «Концессии водоснабжения — Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила цифровое решение МегаФона «Онлайн-мониторинг воды». На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов — гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Решение МегаФона реализовано c использованием специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц, это обеспечивает высокое проникновение сигнала к узлам учета, которые находятся под землей.