На Белгородчине ввели ЧС из-за заморозков, а ВСУ продолжают бить по приграничью

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Минувшей ночью под ударом ВСУ оказался город Шебекино. Загорелся гараж на территории частного домовладения. Пострадали дома и машины. Ночью было известно о двух пострадавших мирных жителях.
Днём выяснилось, что раненых стало больше. Число пострадавших выросло до четырёх — ранены две женщины и двое мужчин. Один из них госпитализирован, остальных отправили домой на амбулаторное лечение.
В Минобороны РФ сообщили, что за ночь ВСУ пытались атаковать область двумя реактивными снарядами РСЗО «Ольха», ракетой «Точка-У» и беспилотником.
Днём 16 мая беспилотник сбили над Белгородским районом. При падении его обломков загорелась крыша частного дома в Таврово. Среди мирных жителей никто не пострадал.
Около 15:40 над областью снова сработала система ПВО. На подлёте к городу был уничтожен реактивный снаряд из РСЗО «Ольха». В 16:30 ВСУ пытались атаковать регион ещё двумя реактивными снарядами.
Сегодня также стало известно, что «Агро-Белогорье» закрыло доступ на производственные площадке в селе Цаповка Борисовского района из-за атак ВСУ. За неделю предприятие подверглось обстрелам из РСЗО и атакам беспилотников. Пострадали бункеры для хранения корма, хозпростройка, корпус для содержания животных. Оценить ущерб полностью, который был причинён комплексу, получится только после улучшения обстановки. Среди сотрудников предприятия никто не пострадал. Доступ на территорию комплекса ограничили с 14 мая.
В Белгородской области в агропромышленном комплексе сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков. Продлится он до особого распоряжения.
Руководителем ликвидации ЧС назначили главу регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия области Андрея Антоненко. Ему необходимо также каждый день мониторить ситуацию.
Главам муниципалитетов поручили собрать комиссии и оценить ущерб, причинённый сельхозпроизводителям.
Сегодня в Старом Осколе в туалете «Европы» несовершеннолетняя девушка родила ребёнка. Медработник сообщила продавцам, что родился мальчик. По словам очевидцев, девушке на вид 14-15 лет.
Как стало известно Бел.Ру, с юной мамой и ребёнком всё в порядке, их отвезли в больницу. В гипермаркете ситуацию комментировать не стали.