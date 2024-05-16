На Белгородчине ввели ЧС из-за заморозков, а ВСУ продолжают бить по приграничью

Сегодня также стало известно, что «Агро-Белогорье» закрыло доступ на производственные площадке в селе Цаповка Борисовского района из-за атак ВСУ. За неделю предприятие подверглось обстрелам из РСЗО и атакам беспилотников. Пострадали бункеры для хранения корма, хозпростройка, корпус для содержания животных. Оценить ущерб полностью, который был причинён комплексу, получится только после улучшения обстановки. Среди сотрудников предприятия никто не пострадал. Доступ на территорию комплекса ограничили с 14 мая.