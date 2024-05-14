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Лифт

В Белгороде в многоэтажке мужчина поджёг лифт. Возбуждать уголовное дело не стали

14 мая 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
Лифт

В Белгороде не будут возбуждать уголовное дело из-за поджога лифта в МКД

Инцидент произошёл 1 апреля в доме на улице 5 Августа. Лифт поджёг местный житель. Ущерб составил 263 тыс. рублей. Дело в отношении мужчины возбуждать не стали. Подробности выяснила редакция Go31.

1 апреля в областном центре в доме на улице 5 Августа, 34 26-летний парень поджёг лифт. Белгородец проживает в этом доме. Свой поступок он аргументировал тем, что устал ждать лифт, который долго ехал на его этаж. УК отказалась восстанавливать имущество, а мэрия заявила, что ущерб будет возмещать виновный, пишет издание.

В итоге экспертиза показала, что ущерб составил 263 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждать не стали из-за незначительности ущерба. Лифт — это общедомовое имущества, разделив размер ущерба на всех жителей, получится небольшая сумма.

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#Алина Харина#Город#Лифт#Поджог#Новости Белгорода#Многоэтажка#Белгород
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