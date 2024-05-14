В Белгороде в многоэтажке мужчина поджёг лифт. Возбуждать уголовное дело не стали

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
1 апреля в областном центре в доме на улице 5 Августа, 34 26-летний парень поджёг лифт. Белгородец проживает в этом доме. Свой поступок он аргументировал тем, что устал ждать лифт, который долго ехал на его этаж. УК отказалась восстанавливать имущество, а мэрия заявила, что ущерб будет возмещать виновный, пишет издание.
В итоге экспертиза показала, что ущерб составил 263 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждать не стали из-за незначительности ущерба. Лифт — это общедомовое имущества, разделив размер ущерба на всех жителей, получится небольшая сумма.