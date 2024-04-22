ПВО сбила «Точку-У», а выпускникам из приграничья рассказали, как пройдут экзамены

Позже в Сети появилось информация о пожаре после взрывов над городом. В итоге связь между взрывом и возгоранием не подтвердилась. Выяснилось, что на улице Волчанской загорелся контейнер с автозапчастями. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар ликвидировали спасатели.