ПВО сбила «Точку-У», а выпускникам из приграничья рассказали, как пройдут экзамены

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Сегодня, 22 апреля, около 15:40 над регионом средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У». Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что воздушная цель была сбита на подлёте к Белгороду. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.
Спустя время белгородцы снова услышали в небе громкие звуки. Грохот был связан с работой авиации ВС РФ.
Позже в Сети появилось информация о пожаре после взрывов над городом. В итоге связь между взрывом и возгоранием не подтвердилась. Выяснилось, что на улице Волчанской загорелся контейнер с автозапчастями. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар ликвидировали спасатели.
До этого в Яковлевском горокруге сработала сработала система ПВО. Над округом был уничтожен беспилотник самолётного типа. Один из разгонных блоков упал во дворе жилой многоэтажки. Никто не пострадал, разрушений нет.
Без сдачи экзаменов могут получить аттестат ученики 284 школ, расположенных в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Краснояружском и Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском, Яковлевском горокругах и Мелиховском сельском поселении Корочанского района.
3247 выпускников смогут либо сдать ЕГЭ, либо получить аттестат по промежуточным итогам. 2037 человек сдавать итоговый экзамен будут с 23 мая по 5 июня. Подробнее — в материале Бел.Ру.
Помимо этого, для выпускников из Белгородской области, вероятно, продолжит действовать льготный вариант поступления в вузы. Ожидается выход соответствующего приказа.
Выпускников также дополнительно проинформируют в школах. Помимо этого, родители учеников 9-х и 11-х классов могут обратиться с интересующими вопросами по номеру 122. Все обращения обработают в обязательном порядке.
Министр образования области Андрей Милёхин рассказал, что около 30% родителей из семи тысяч опрошенных просят вернуть детей обратно в Белгородскую область. Это 2195 человек. Стоит отметить, что за пределами региона находятся свыше 12 тысяч детей.
В конце прошлой недели РЖД были переданы заявки. О прибытии детей сообщат лично каждому родителю. При этом власти советуют оставить подростков в других регионах до конца мая.