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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

ПВО сбила «Точку-У», а выпускникам из приграничья рассказали, как пройдут экзамены

ПВО сбила «Точку-У», а выпускникам из приграничья рассказали, как пройдут экзамены

22 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Неделя в Белгородской области снова началась с ЧП — сбиты ракета и БПЛА, на одной из улиц областного центра произошёл пожар. Власти рассказали о формате сдаче экзаменов и назвали примерную дату возвращения детей из лагерей. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Атака ВСУ и пожар

Сегодня, 22 апреля, около 15:40 над регионом средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У». Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что воздушная цель была сбита на подлёте к Белгороду. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

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Спустя время белгородцы снова услышали в небе громкие звуки. Грохот был связан с работой авиации ВС РФ.

Позже в Сети появилось информация о пожаре после взрывов над городом. В итоге связь между взрывом и возгоранием не подтвердилась. Выяснилось, что на улице Волчанской загорелся контейнер с автозапчастями. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар ликвидировали спасатели.

До этого в Яковлевском горокруге сработала сработала система ПВО. Над округом был уничтожен беспилотник самолётного типа. Один из разгонных блоков упал во дворе жилой многоэтажки. Никто не пострадал, разрушений нет.

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Как белгородские школьники будут сдавать экзамены?

Без сдачи экзаменов могут получить аттестат ученики 284 школ, расположенных в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Краснояружском и Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском, Яковлевском горокругах и Мелиховском сельском поселении Корочанского района.

3247 выпускников смогут либо сдать ЕГЭ, либо получить аттестат по промежуточным итогам. 2037 человек сдавать итоговый экзамен будут с 23 мая по 5 июня. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Помимо этого, для выпускников из Белгородской области, вероятно, продолжит действовать льготный вариант поступления в вузы. Ожидается выход соответствующего приказа.

Выпускников также дополнительно проинформируют в школах. Помимо этого, родители учеников 9-х и 11-х классов могут обратиться с интересующими вопросами по номеру 122. Все обращения обработают в обязательном порядке.

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Когда детей вернут домой из лагерей за пределами области?

Министр образования области Андрей Милёхин рассказал, что около 30% родителей из семи тысяч опрошенных просят вернуть детей обратно в Белгородскую область. Это 2195 человек. Стоит отметить, что за пределами региона находятся свыше 12 тысяч детей.

В конце прошлой недели РЖД были переданы заявки. О прибытии детей сообщат лично каждому родителю. При этом власти советуют оставить подростков в других регионах до конца мая.

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