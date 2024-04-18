Двое раненых: что известно о последствиях бессонной ночи в Белгородской области

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Белгородской области минувшей ночью в результате взрывов пострадали два человека. Женщина в Разумном получила осколочное ранение стопы. Пострадавшую направили во вторую горбольницу в Белгороде, она остаётся под наблюдением врачей.
Известно, что в дом женщины было прямое попадание. В итоге повреждена кровля и разрушена одна из стен.
Ещё один человек пострадал в Шебекино. От госпитализации он отказался и получает амбулаторное лечение.
Всего над Белгородом и Белгородским районом минувшей ночью во время второй ракетной опасности ПВО сбила 21 воздушную цель.
Напомним, что в результате первого ночного обстрела пострадавших не было. Выявлены разрушения в одном частном доме. Сообщалось, что ПВО сбила 14 реактивных снарядов. ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».