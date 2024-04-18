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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Скорая помощь

Двое раненых: что известно о последствиях бессонной ночи в Белгородской области

18 апреля 2024, 04:27
Фото: 1MI
Скорая помощь

Два человека пострадали в результате ночных взрывов в Белгородской области

Ранены жители Разумного и Шебекино. Один человек остаётся в больнице, второй получает лечение амбулаторно, сообщил губернатор. За минувшую ночь в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность.

В Белгородской области минувшей ночью в результате взрывов пострадали два человека. Женщина в Разумном получила осколочное ранение стопы. Пострадавшую направили во вторую горбольницу в Белгороде, она остаётся под наблюдением врачей.

Известно, что в дом женщины было прямое попадание. В итоге повреждена кровля и разрушена одна из стен.

Ещё один человек пострадал в Шебекино. От госпитализации он отказался и получает амбулаторное лечение.

Всего над Белгородом и Белгородским районом минувшей ночью во время второй ракетной опасности ПВО сбила 21 воздушную цель.

Напомним, что в результате первого ночного обстрела пострадавших не было. Выявлены разрушения в одном частном доме. Сообщалось, что ПВО сбила 14 реактивных снарядов. ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».

Стало известно о разрушениях в результате вечерних взрывов в Белгороде и районе
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