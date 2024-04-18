Двое раненых: что известно о последствиях бессонной ночи в Белгородской области

Два человека пострадали в результате ночных взрывов в Белгородской области

Ранены жители Разумного и Шебекино. Один человек остаётся в больнице, второй получает лечение амбулаторно, сообщил губернатор. За минувшую ночь в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность.