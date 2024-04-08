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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:25

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ПВР

«Рано возвращаться»: белгородцев из приграничья попросили задержаться в Ярославле

8 апреля 2024, 13:25
Фото: 1MI
ПВР

107 жителей Грайворонского горокруга находятся в ПВР Ярославской области

Людей просят не торопиться с возвращением домой, так как в горокруге всё ещё небезопасно. В ярославском ПВР для грайворонцев организовали трёхразовое питание, досуг, работает автолавка. Подробности сообщил глава горокруга Геннадий Бондарев.

107 грайворонцев находятся в пункте временного размещения в Ярославской области. Им предоставляют трёхразовое питание, работает автолавка. Оказывается и гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости, детского питания, памперсов и лекарств.

Геннадий Бондарев, глава администрации Грайворонского городского округа, также рассказал, что на территории ПВР есть бассейн, спортивный зал и детские площадки, с детьми проводят анимационные мероприятия. При необходимости грайворонцы могут обратиться в местную больницу или вызвать врачей.

Грайворонцев пока просят не торопиться возвращаться домой, так как на территории сохраняется небезопасная обстановка. Жители приграничья в свою очередь попросили решить вопросы с одеждой, так как люди уезжали в основном в зимней.

ПВР в Ярославской области ПВР в Ярославской области
ПВР в Ярославской областиПВР в Ярославской области
ПВР в Ярославской области
Фото: Телеграм-канал Геннадия Бондарева
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#Общество#Белгородская область#Грайворон#Новости Белгорода#Грайворонский горокруг#Пвр#Маргарита Водолажская
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