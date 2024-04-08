«Рано возвращаться»: белгородцев из приграничья попросили задержаться в Ярославле

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
107 грайворонцев находятся в пункте временного размещения в Ярославской области. Им предоставляют трёхразовое питание, работает автолавка. Оказывается и гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости, детского питания, памперсов и лекарств.
Геннадий Бондарев, глава администрации Грайворонского городского округа, также рассказал, что на территории ПВР есть бассейн, спортивный зал и детские площадки, с детьми проводят анимационные мероприятия. При необходимости грайворонцы могут обратиться в местную больницу или вызвать врачей.
Грайворонцев пока просят не торопиться возвращаться домой, так как на территории сохраняется небезопасная обстановка. Жители приграничья в свою очередь попросили решить вопросы с одеждой, так как люди уезжали в основном в зимней.