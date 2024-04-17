У соседей белгородцев тоже неспокойно: женщина пострадала при ЧП в Воронеже

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
Вечером 17 апреля в Воронеже дежурными средствами ПВО и РЭБ обнаружен и подавлен украинский беспилотник. При падении БПЛА повреждено промышленное здание.
Губернатор соседнего региона Александр Гусев уточнил, что пострадала пилорама. Кроме того, есть разрушения в двух частных домах.
В результате падения подавленного украинского беспилотника ранена женщина 1956 года рождения. Сейчас за ней наблюдают врачи.
В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА.
Громко этим вечером было и в Белгороде. Взрывы над столицей региона и Белгородским районом раздались около 23:00. ВСУ вновь атаковали Белгородскую область из РСЗО «Вампир». ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов.
Есть разрушения в частном доме в Пуляевке Белгородского района. Информация о последствиях уточняется.