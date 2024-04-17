Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:51

Published Сегодня, 20:51

Modified Сегодня, 20:53

Updated Сегодня, 20:53

Скорая помощь

У соседей белгородцев тоже неспокойно: женщина пострадала при ЧП в Воронеже

17 апреля 2024, 20:51
Фото: 1MI
Скорая помощь

При падении подавленного украинского БПЛА в Воронеже пострадала женщина

Раненая находится под наблюдением медиков. Есть разрушения в двух домах, повреждена пилорама. В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА, заявил глава региона Александр Гусев.
Сюжет
Пво

Вечером 17 апреля в Воронеже дежурными средствами ПВО и РЭБ обнаружен и подавлен украинский беспилотник. При падении БПЛА повреждено промышленное здание.

Губернатор соседнего региона Александр Гусев уточнил, что пострадала пилорама. Кроме того, есть разрушения в двух частных домах.

В результате падения подавленного украинского беспилотника ранена женщина 1956 года рождения. Сейчас за ней наблюдают врачи.

В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА.

Громко этим вечером было и в Белгороде. Взрывы над столицей региона и Белгородским районом раздались около 23:00. ВСУ вновь атаковали Белгородскую область из РСЗО «Вампир». ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов.

Есть разрушения в частном доме в Пуляевке Белгородского района. Информация о последствиях уточняется.

Стало известно о разрушениях в результате вечерних взрывов в Белгороде и районе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минобороны ответили, чем ВСУ атаковали Белгородскую область в этот разПосле долгого перерыва: над Белгородом раздались взрывы, объявлена ракетная опасность
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Черноземье#Воронежская область#Пострадавшая#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Александр Гусев
Подпишитесь
Стало известно о разрушениях в результате вечерних взрывов в Белгороде и районе
Сегодня, 20:37
В Минобороны ответили, чем ВСУ атаковали Белгородскую область в этот раз
Сегодня, 20:30
Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке
Сегодня, 12:46
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом
Сегодня, 13:23
После долгого перерыва: над Белгородом раздались взрывы, объявлена ракетная опасность
Сегодня, 19:58
"