Стало известно о разрушениях в результате вечерних взрывов в Белгороде и районе

Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется. Вместе с тем уже известно о первых разрушениях. В Пуляевке Белгородского района в частном доме пробита крыша навеса, также повреждено крыльцо. На месте уже работают оперативные службы.