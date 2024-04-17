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Published Сегодня, 20:37

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Updated Сегодня, 20:40

Разрушения после обстрела, фото тематическое

Стало известно о разрушениях в результате вечерних взрывов в Белгороде и районе

17 апреля 2024, 20:37
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

Гладков сообщил о последствиях взрывов в Белгородском районе

В одном из домов пробита крыша навеса, повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы. Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил глава региона.
Сюжет
Пво

В Белгороде и Белгородском районе вечером 17 апреля сработала система ПВО. Сбито 14 воздушных целей.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется. Вместе с тем уже известно о первых разрушениях. В Пуляевке Белгородского района в частном доме пробита крыша навеса, также повреждено крыльцо. На месте уже работают оперативные службы.

Напомним, что взрывы над Белгородом и Белгородским районом прогремели около 23:00. Объявлена ракетная опасность, отбоя на момент публикации не было.

В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ вновь атаковали Белгородскую область из РСЗО «Вампир».

В Минобороны ответили, чем ВСУ атаковали Белгородскую область в этот раз
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