Стало известно о разрушениях в результате вечерних взрывов в Белгороде и районе

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
В Белгороде и Белгородском районе вечером 17 апреля сработала система ПВО. Сбито 14 воздушных целей.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется. Вместе с тем уже известно о первых разрушениях. В Пуляевке Белгородского района в частном доме пробита крыша навеса, также повреждено крыльцо. На месте уже работают оперативные службы.
Напомним, что взрывы над Белгородом и Белгородским районом прогремели около 23:00. Объявлена ракетная опасность, отбоя на момент публикации не было.
В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ вновь атаковали Белгородскую область из РСЗО «Вампир».