Ранен человек, повреждены 10 домов и семь авто — последствия атак на Белгородчину

При атаке дрона-камикадзе повреждено предприятие в Борисовском районе. В тот же день в результате налёта БПЛА произошёл пожар на одном из промышленных предприятий в Шебекино. Огонь быстро потушили. Никто не пострадал. Кроме того, в горокруге повреждена кровля одного из сельхозпредприятий.