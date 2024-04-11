Ранен человек, повреждены 10 домов и семь авто — последствия атак на Белгородчину

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
ВСУ 10 апреля атаковали семь районов Белгородской области. По региону били из артиллерии, миномётов, беспилотниками.
Есть пострадавший мирный житель. Речь идёт о мужчине из Вознесеновки в Шебекинском горокруге. Населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе. У пострадавшего — острая акустическая травма. За помощью медиков мужчина обратился сам, сейчас он остаётся в больнице.
За сутки в регионе выявили десять повреждённых частных домов. Разрушения есть в Дубовом, Таврово, Никольском, Разумном в Белгородском районе, в Ленинском и Красном в Шебекинском горокруге. Также задело многоквартирный дом в Дубовом.
Повреждены семь легковых машин в разных районах. Кроме того, список пополнил трактор, пострадавший при обстреле Красного.
При атаке дрона-камикадзе повреждено предприятие в Борисовском районе. В тот же день в результате налёта БПЛА произошёл пожар на одном из промышленных предприятий в Шебекино. Огонь быстро потушили. Никто не пострадал. Кроме того, в горокруге повреждена кровля одного из сельхозпредприятий.
Среди других последствий — повреждённое сельхозоборудование, ЛЭП и загоревшаяся после атаки дрона сухая трава.