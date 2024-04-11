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Белгородец попал в больницу после атаки дронов-камикадзе

Ранен человек, повреждены 10 домов и семь авто — последствия атак на Белгородчину

11 апреля 2024, 12:53
Фото: 1MI

Белгородец попал в больницу после атаки дронов-камикадзе

За минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадал один человек, в больницу он обратился самостоятельно. Повреждены 10 частных домов и один многоквартирный, семь легковых машин и трактор. Разрушения есть на двух предприятиях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 10 апреля атаковали семь районов Белгородской области. По региону били из артиллерии, миномётов, беспилотниками.

Есть пострадавший мирный житель. Речь идёт о мужчине из Вознесеновки в Шебекинском горокруге. Населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе. У пострадавшего — острая акустическая травма. За помощью медиков мужчина обратился сам, сейчас он остаётся в больнице.

За сутки в регионе выявили десять повреждённых частных домов. Разрушения есть в Дубовом, Таврово, Никольском, Разумном в Белгородском районе, в Ленинском и Красном в Шебекинском горокруге. Также задело многоквартирный дом в Дубовом.

Повреждены семь легковых машин в разных районах. Кроме того, список пополнил трактор, пострадавший при обстреле Красного.

При атаке дрона-камикадзе повреждено предприятие в Борисовском районе. В тот же день в результате налёта БПЛА произошёл пожар на одном из промышленных предприятий в Шебекино. Огонь быстро потушили. Никто не пострадал. Кроме того, в горокруге повреждена кровля одного из сельхозпредприятий.

Среди других последствий — повреждённое сельхозоборудование, ЛЭП и загоревшаяся после атаки дрона сухая трава.

Три дома белгородцев попали под обстрел ВСУ
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