ВСУ атаковали Белгород, а дело Полежаева передали в суд: что случилось 29 марта?

По данным следствия, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от гендиректора коммерческой компании два автомобиля, общая стоимость которых составила 18 млн рублей. Взамен Полежаев должен был посодействовать в заключении Фондом содействия реформированию ЖКХ договоров на выполнение работ по капремонту общего имущества МКД Белгорода, продлении срока договоров, приёмке и оплате выполненных работ.