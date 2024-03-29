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Последствия атаки ВСУ на Белгород

ВСУ атаковали Белгород, а дело Полежаева передали в суд: что случилось 29 марта?

29 марта 2024, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгород
В регионе снова было неспокойно. Областной центр ночью попал под обстрел, днём в МКД врезался беспилотник, в Шебекино снаряд прилетел в гараж. Помимо этого, дело экс-замгубернатора передали в суд, а местные жители жалуются на стоимость мест в паркингах. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Приграничье под ударом ВСУ

Минувшей ночью под атаку ВСУ вновь попали Белгород и Белгородский район. В 02:50 над городом раздались взрывы. ПВО сбила 15 «вампиров». Во время ночной атаки никто не пострадал.

Разрушения после воздушной атаки ВСУ, по последним данным, зафиксировали в 93 квартирах 24 МКД, образовательном учреждении и на «Белгород-Арене». Осколки посекли 36 машин. Разрушения были и в Белгородском районе.

Днём 29 марта под обстрелом оказался город Шебекино. Обошлось без пострадавших. Снаряд прилетел в гараж частного дома. В двух частных домах осколки посекли забор, фасады и кровлю. Помимо этого, пробит газопровод.

Позже украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом на улице Щорса в Белгороде. При взрыве погиб мужчина. Его супруга получила закрытую черепно-мозговую травму, рану на лице и ожог на бедре. Ещё одного местного жителя ранило в поясницу. Пострадавшим оказывают сейчас медицинскую помощь.

В доме повреждены окна и стёкла на балконах в пяти квартирах. Помимо этого, задело автомобиль.

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Рост цен на места в паркингах

С начала марта автомобили местных жителей постоянно задевает при обстрелах. Власти предложили прятать машины в подземных паркингах. После этого местные жители заметили, что в городе поднялись цены на парковку.

В Сети белгородцы сообщают, что некоторые паркинги подняли цены на услуги после обстрелов. Некоторые горожане утверждают, что цены подняли на 200 рублей, другие заявляют, что на 300 рублей.

Редакция Бел.Ру связалась с представителем одного из собственников паркингов и узнала их мнение по поводу жалоб местных жителей.

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Дело против Полежаева

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замгубернатора области Константина Полежаева. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от гендиректора коммерческой компании два автомобиля, общая стоимость которых составила 18 млн рублей. Взамен Полежаев должен был посодействовать в заключении Фондом содействия реформированию ЖКХ договоров на выполнение работ по капремонту общего имущества МКД Белгорода, продлении срока договоров, приёмке и оплате выполненных работ.

Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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