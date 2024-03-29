Стало известно о разрушениях после ночного обстрела Белгорода

Гимназия, «Белгород-Арена» и 37 квартир повреждены при ночном обстреле

В квартирах выбиты окна, посечено 12 машин. Разрушения есть и в Белгородском районе — в Дубовом и Репном. Всего ПВО сбила 15 воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.