Стало известно о разрушениях после ночного обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
ВСУ минувшей ночью атаковали Белгород и Белгородский район. Взрывы раздались примерно в 02:50.
В Белгороде выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. В одном из МКД серьёзно повреждён балкон.
Пострадала 22-я гимназия. Кроме того, вновь в число повреждённых объектов попала «Белгород-Арена».
Осколками посекло 12 машин.
Разрушения есть и в Белгородском районе. В Дубовом повреждён частный дом, в Репном — автомобиль.
Всего же ПВО сбила 15 воздушных целей. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».