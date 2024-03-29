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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Разрушения после ночного обстрела Белгорода

Стало известно о разрушениях после ночного обстрела Белгорода

29 марта 2024, 04:09
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Разрушения после ночного обстрела Белгорода

Гимназия, «Белгород-Арена» и 37 квартир повреждены при ночном обстреле

В квартирах выбиты окна, посечено 12 машин. Разрушения есть и в Белгородском районе — в Дубовом и Репном. Всего ПВО сбила 15 воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ минувшей ночью атаковали Белгород и Белгородский район. Взрывы раздались примерно в 02:50.

В Белгороде выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. В одном из МКД серьёзно повреждён балкон.

Пострадала 22-я гимназия. Кроме того, вновь в число повреждённых объектов попала «Белгород-Арена».

Осколками посекло 12 машин.

Разрушения есть и в Белгородском районе. В Дубовом повреждён частный дом, в Репном — автомобиль.

Всего же ПВО сбила 15 воздушных целей. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».

Разрушения после ночного обстрела БелгородаРазрушения после ночного обстрела Белгорода
Разрушения после ночного обстрела БелгородаРазрушения после ночного обстрела Белгорода
Разрушения после ночного обстрела БелгородаРазрушения после ночного обстрела Белгорода
Разрушения после ночного обстрела БелгородаРазрушения после ночного обстрела Белгорода
Разрушения после ночного обстрела БелгородаРазрушения после ночного обстрела Белгорода
Разрушения после ночного обстрела БелгородаРазрушения после ночного обстрела Белгорода
Разрушения после ночного обстрела Белгорода
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
В Сети публикуют фото с первыми разрушениями после ночного обстрела Белгорода
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