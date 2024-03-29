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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Последствия обстрела в Шебекино

Украинский снаряд попал в гараж дома белгородцев

29 марта 2024, 11:15
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела в Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Под огнём оказался частный сектор: повреждения получил гараж одного частного дома и фасады, заборы и кровля ещё двух домов. Пострадавших нет. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ 29 марта попал город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.

В результате прямого попадания повреждён гараж частного жилого дома. Также осколками посекло заборы, фасады и кровли в двух частных домах. Пробит газопровод.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Напомним, что сегодня ночью в Белгороде и Белгородском районе работала сирена: система ПВО сбила над регионом 15 воздушных целей. Пострадавших нет, но есть повреждения в Белгороде, Дубовом и Репном.

Стало известно о разрушениях после ночного обстрела Белгорода
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