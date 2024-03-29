Украинский снаряд попал в гараж дома белгородцев

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Под обстрел ВСУ 29 марта попал город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.
В результате прямого попадания повреждён гараж частного жилого дома. Также осколками посекло заборы, фасады и кровли в двух частных домах. Пробит газопровод.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Напомним, что сегодня ночью в Белгороде и Белгородском районе работала сирена: система ПВО сбила над регионом 15 воздушных целей. Пострадавших нет, но есть повреждения в Белгороде, Дубовом и Репном.